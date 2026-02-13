Spis treści
W poprzednim odcinku po degustacji z Cavendishem Margarita i Lorenzo wymienili się spostrzeżeniami, nabierając podejrzeń co do prawdziwej natury relacji łączącej Pelayo z jego kamerdynerem. Vera po opuszczeniu strychu przyjęła nową tożsamość i zaczęła podawać się za jedną z pokojówek. Abel wraz z resztą służby nie ustawał w poszukiwaniach Marii, przeszukując rzeczy pozostawione przez Valentina w nadziei na odnalezienie jakiejkolwiek wskazówki. Petra była zdruzgotana po tym, jak syn ją odtrącił, a pocieszyć próbowała ją Pia. Tymczasem Markiz i Margarita podjęli starania, by ich córki wreszcie się pogodziły.
„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 329
Curro będzie zmagał się z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi swojej nowej tożsamości jako baron de Linaja. W tym samym czasie przyjaciele Marii nie tracą wiary i wciąż mają nadzieję, że uda się ją odnaleźć żywą. Tymczasem Pia odkryje sekret Very, jednak mimo zdemaskowania jej oszustwa, pozwoli dziewczynie pozostać w pałacu. Stan Marii dramatycznie się pogarsza; osłabiona i wyczerpana zaczyna mieć halucynacje, ale nie poddaje się i walczy o przetrwanie. Z kolei Pelayo i Jeronimo obawiają się, że wizyta Cavendisha w La Promesie może poważnie zdestabilizować markiza.
„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 329. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
