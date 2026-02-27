W poprzednich odcinkach (364-368) Halil celowo trafił do aresztu, by dotrzymać obietnicy i być przy Zeynep podczas burzy. Hakan namierzył Fikreta, gdy próbował sprzedać biżuterię Songul, i oddał go w ręce policji, a jego zeznania doprowadziły do uwolnienia Zeynep. Upokorzona i ścigana Songul błąkała się po ulicach i poprzysięgła zemstę. Wkrótce Zeynep dowiedziała się, że jest w ciąży, po czym została porwana na zlecenie Songul. Ranna próbowała pomóc Halilowi ją odnaleźć, a on desperacko jej szukał i oddał dla niej krew w szpitalu. Lekarze uratowali Zeynep i dziecko, a Arzu zdemaskowała Songul. Muzaffer obwinił Halila o śmierć córki. Tymczasem Kumru wyznała Umutowi miłość, Eren usłyszał, że właściciel chce sprzedać dom, a Halil zaczął planować, jak odnaleźć Koraya i odzyskać kontrolę nad sytuacją. Spełniając zachcianki ciężarnej żony, zabrał ją na grzybobranie, gdzie Cemil wyznał Merve miłość.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 369

Halil i Zeynep przeżywają wzruszające chwile przy badaniu USG, słysząc bicie serca dziecka, po czym Halil, mimo własnych problemów finansowych, opłaca operację ciężko chorej córki Koraya. Kobieta dziękuje mu, odrzucając pieniądze Koraya, który spalił fabrykę Halila. W gabinecie Halil postanawia chronić Busrę i jej matkę przed konsekwencjami działań Koraya, jednocześnie przygotowując Zeynep na trudne czasy. Wieczorem Zeynep cieszy się z grzybów przyniesionych przez nową pokojówkę, a Halil informuje ją o odzyskaniu spokoju i odszkodowaniu, kończąc historię obietnicą kolejnych spełnionych marzeń i wyjazdu do Francji.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 370

Selma zyskuje 5 milionów lir za swoją kolekcję biżuterii, ratując rodzinę, a Zeynep dochodzi do zdrowia. Halil przygotowuje list do dziecka i bilety do Francji dla Zeynep. W końcu nadchodzi długo wyczekiwany moment poznania płci dziecka.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 371

Tulay i Gulhan próbują odgadnąć płeć dziecka Zeynep. Selma otrzymuje zapłatę za projekty biżuterii. Kumru ogłasza zaręczyny z Umutem. Eren kupuje dom na kredyt. Gulhan i Tekin postanawiają ponownie spróbować leczenia, by spełnić marzenie o własnym dziecku.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 372

Halil z ciężarną Zeynep wracają z do domu po trzymiesięcznym pobycie we Francji. Perfumy stworzone przez Zeynep mają trafić do sprzedaży w Turcji. Merve wyznaje siostrze, że jest zakochana w Cemilu. Halil przekonuje Tülay, by zgodziła się na małżeństwo najmłodszej córki. Rodzina zaczyna przygotowania do zaręczyn. Halil i Zeynep wybierają imię dla syna.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 373

Merve i Cemil cieszą się z akceptacji rodziny. Gulhan i Tekin dowiadują się, że nie mogą mieć dzieci. Rodzina spotyka się na tradycyjnych zaręczynach Merve i Cemila. Zumrut udziela młodym błogosławieństwa, dochodzi do symbolicznego przecięcia wstążki oraz wymiany obrączek. Zeynep postanawia, że ich syn otrzyma także imię Ihsan, po ojcu Halila.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna dawka emocji czeka na widzów w odcinkach 369-373, które zostaną wyemitowane w dniach 2-6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

odc. 369 - poniedziałek, 2 marca

- poniedziałek, 2 marca odc. 370 - wtorek, 3 marca

- wtorek, 3 marca odc. 371 - środa, 4 marca

- środa, 4 marca odc. 372 - czwartek, 5 marca

- czwartek, 5 marca odc. 373 - piątek, 6 marca

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

