"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 360 (16 lutego)

Gozde zmusza Songul do wyprowadzki z farmy. Halil z żoną planują wyjazd do Francji. Zeynep prosi matkę, by podczas jej nieobecności zajęła się babcią. Songul próbuje odzyskać skradziony naszyjnik. Gozde ma pomysł, jak przeszkodzić Halilowi w wyjeździe. Zeynep zgadza się na zmianę planów, nie wiedząc, że Gozde planuje odebrać jej Halila.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 361 (18 lutego)

Zeynep prosi Hakana, by potajemnie sprawdził szczerość Gozde. Halil szykuje się do wyjazdu do Stanów, do wuja Muzaffera. Zeynep przeszukuje telefon Gozde. Dochodzi do konfrontacji i szarpaniny. Gozde ucieka z farmy. Songul decyduje się jej pomóc tylko ze względu na naszyjnik.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 362 (19 lutego)

Songul i Gozde ukrywają się razem i planują zwabić Zeynep do lasu, żeby się jej wreszcie pozbyć. Selma i Eren wyjaśniają sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie decydują, że przyjmą ofertę pracy w Australii. Zeynep dostaje wiadomości od Gozde w sprawie naszyjnika. Tulay potwierdza, że to jej zaginiony naszyjnik i Zeynep idzie na spotkanie. Eren dowiaduje się od Halila, że wcale nie został zwolniony. Halil odrywa, że Zeynep wyszła sama z domu i że to pułapka Songul.

"Wichrowe wzgórze" - streszczenie odcinka 363 (20 lutego)

Hakan odkrywa wspólnika Gozde i namierza go. Zeynep spotyka się z Gozde w lesie i traci przytomność. Halil znajduje żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznaje mu prawdę. Policja oskarża Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu są jej odciski palców. Halil robi wszystko, żeby ratować żonę. Eren odkrywa, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep. Oskarża matkę o kamstwo.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. W dniach 16–20 lutego 2026 roku widzowie zobaczą odcinki 360–363. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

UWAGA: 17 lutego nie będzie emitowany serial "Wichrowe wzgórze"

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

