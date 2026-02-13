W poprzednim odcinku (4155) Teresa przekonała się na własnej skórze, jak wygląda życie w więzieniu. Poniżana i gnębiona przez współosadzone, za wszelką cenę próbowała zdobyć telefon, żeby zadzwonić do Kingi. Lilka, pięknie wystrojona, poszła na galę mediów, licząc, że spotka Janka i będzie mogła razem z nim świętować jego wygraną w plebiscycie na Głos Roku. Kinga, w przeciwieństwie do Lilki, całkowicie zapomniała o ważnym dla męża dniu. Tymczasem stan Angeliki gwałtownie się pogorszył, a lekarze poinformowali ją o konieczności powtórnego przeszczepu. Ryzykując własnym zdrowiem, Angelika wymknęła się z kliniki i poszła na imprezę pożegnalną Kamila, niepewna, czy odważy się wyznać mu swoje uczucia.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4156

Nocna wizyta Lilki wywoła ostrą kłótnię między Kingą a Jankiem. Kinga będzie miała pretensje, że Błockiej ciągle wydaje się, że jest ważną osobą w życiu jej męża. On zaś kolejny raz poczuje, że Lilka wspiera go dużo bardziej niż jego własna żona. Biały, przytłoczony tym, co usłyszał, przyspieszy swój wyjazd do wojska. Potrzebuje czasu, by wszystko przetrawić, nie wie jednak, że czasu Angelika ma coraz mniej. Filip zaś, choć pozbawiony resztek nadziei na miłość, postanowi dalej wspierać dziewczynę jako przyjaciel. Marta nie będzie mogła uwolnić się od koszmarów z Mateuszem – trauma wraca każdej nocy. Po rozmowie z Szymonem kobieta dojdzie do wniosku, że potrzebuje wyraźnego zamknięcia, by uwolnić się od swojego prześladowcy. Uda się do prosektorium zobaczyć ciało Mateusza po raz ostatni…

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4156. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 17 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

