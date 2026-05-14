"Uroczysko": streszczenie odcinka 256

Spis treści
Wydarzenia w serialu "Uroczysko" po raz kolejny udowodniły, że spokój w tej miejscowości jest tylko pozorny. Marek dokonał w kościele makabrycznego odkrycia, odnajdując ciało dyrygenta Jędrzeja Szczepańskiego, na którego dłoniach Alex dostrzegła podejrzane zadrapania sugerujące morderstwo. W kręgu zainteresowania śledczych szybko znalazł się organista Lucjan, mimo że Wróbel lojalnie go bronił przed licznymi oskarżeniami. Podczas przesłuchań bliskich ofiary policjanci starali się dotrzeć do prawdy o mrocznej tajemnicy, którą dyrygent mógł zabrać ze sobą do grobu. Równolegle Olszewska podjęła decyzję o wyjeździe do Szklarskiej Poręby, a Filip oddał się marzeniom o wypoczynku w gorących termach. Czas zatem przekonać się, co przyniesie kolejny rozdział tej zagadkowej historii.
"Uroczysko" odc. 256 - streszczenie
Rosińska podczas pobytu w plenerze natrafia w krzakach na zwłoki młodej dziewczyny. Liczne ślady uderzeń widoczne na ciele ofiary sugerują śledczym, że mogło dojść do zbrodni popełnionej w afekcie. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazuje jednak, że bezpośrednią przyczyną zgonu nie był sam uraz głowy, co komplikuje prowadzone dochodzenie. Podczas dokładnych oględzin policjanci odkrywają w rękawie zmarłej mały metalowy przedmiot, który staje się istotnym dowodem w sprawie. W toku śledztwa na jaw wychodzi prawdopodobny romans śpiewaczki z dyrygentem Szczepańskim, co rzuca nowe światło na motywy sprawcy. Tymczasem Filip konfrontuje się z mężem Olszewskiej, a na plebanii gości mała Madzia, która szybko zyskuje sympatię Edwarda.
"Uroczysko" odc. 256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani tej kryminalnej opowieści z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwiązanie kolejnej zagadki z malowniczego miasteczka. Stacja dba o to, by każda historia była emitowana w stałym paśmie, pozwalając na spokojny seans w domowym zaciszu. Warto zaplanować sobie czas tak, aby nie przegapić żadnego szczegółu z życia Agaty i Filipa. Odcinek zostanie udostępniony szerokiej publiczności już w drugiej połowie maja. Premiera "Uroczysko" odc. 256 odbędzie się 21 maja 2026 o godzinie 20:00 na kanale TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
Jeśli szukacie produkcji, która łączy w sobie urok turystycznej miejscowości z mrocznymi tajemnicami, ten serial jest idealnym wyborem. Para policjantów o zupełnie innych charakterach musi tu współpracować, by rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne, w które często zamieszani są przyjezdni goście. Każdy wątek śledczy rozwija się na przestrzeni dwóch odcinków, co daje czas na poznanie wszystkich poszlak i motywów. Oprócz pracy mundurowych możemy też podglądać ich prywatne perypetie oraz relacje z innymi mieszkańcami. W serialu występują:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)