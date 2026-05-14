"Uroczysko": streszczenie odcinka 256

Wydarzenia w serialu "Uroczysko" po raz kolejny udowodniły, że spokój w tej miejscowości jest tylko pozorny. Marek dokonał w kościele makabrycznego odkrycia, odnajdując ciało dyrygenta Jędrzeja Szczepańskiego, na którego dłoniach Alex dostrzegła podejrzane zadrapania sugerujące morderstwo. W kręgu zainteresowania śledczych szybko znalazł się organista Lucjan, mimo że Wróbel lojalnie go bronił przed licznymi oskarżeniami. Podczas przesłuchań bliskich ofiary policjanci starali się dotrzeć do prawdy o mrocznej tajemnicy, którą dyrygent mógł zabrać ze sobą do grobu. Równolegle Olszewska podjęła decyzję o wyjeździe do Szklarskiej Poręby, a Filip oddał się marzeniom o wypoczynku w gorących termach. Czas zatem przekonać się, co przyniesie kolejny rozdział tej zagadkowej historii.

"Uroczysko" odc. 256 - streszczenie

Rosińska podczas pobytu w plenerze natrafia w krzakach na zwłoki młodej dziewczyny. Liczne ślady uderzeń widoczne na ciele ofiary sugerują śledczym, że mogło dojść do zbrodni popełnionej w afekcie. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazuje jednak, że bezpośrednią przyczyną zgonu nie był sam uraz głowy, co komplikuje prowadzone dochodzenie. Podczas dokładnych oględzin policjanci odkrywają w rękawie zmarłej mały metalowy przedmiot, który staje się istotnym dowodem w sprawie. W toku śledztwa na jaw wychodzi prawdopodobny romans śpiewaczki z dyrygentem Szczepańskim, co rzuca nowe światło na motywy sprawcy. Tymczasem Filip konfrontuje się z mężem Olszewskiej, a na plebanii gości mała Madzia, która szybko zyskuje sympatię Edwarda.

"Uroczysko" odc. 256 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej kryminalnej opowieści z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwiązanie kolejnej zagadki z malowniczego miasteczka. Stacja dba o to, by każda historia była emitowana w stałym paśmie, pozwalając na spokojny seans w domowym zaciszu. Warto zaplanować sobie czas tak, aby nie przegapić żadnego szczegółu z życia Agaty i Filipa. Odcinek zostanie udostępniony szerokiej publiczności już w drugiej połowie maja. Premiera "Uroczysko" odc. 256 odbędzie się 21 maja 2026 o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która łączy w sobie urok turystycznej miejscowości z mrocznymi tajemnicami, ten serial jest idealnym wyborem. Para policjantów o zupełnie innych charakterach musi tu współpracować, by rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne, w które często zamieszani są przyjezdni goście. Każdy wątek śledczy rozwija się na przestrzeni dwóch odcinków, co daje czas na poznanie wszystkich poszlak i motywów. Oprócz pracy mundurowych możemy też podglądać ich prywatne perypetie oraz relacje z innymi mieszkańcami. W serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)