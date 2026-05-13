W nowych odcinkach tureckiego serialu "Panna młoda" Cihan omal nie umrze, a wszystko przez... Hancer! Mąż wciąż będzie przetrzymywał ją siłą, nie chcąc stracić ukochanej. W końcu dojdzie między nimi do sprzeczki, która szybko zmieni się w szarpaninę. Hancer wyciągnie pistolet chcąc nastraszyć Cihana, ale przypadkowo pociągnie za spust.

Cihan trafi do szpitala, a lekarze podejmą desperacką walkę o jego życie. Mukadder będzie wściekła. Zacznie odchodzić od zmysłów, podbije Hancer, a następnie zleci zabicie jej, jeśli Cihan nie przeżyje. Tymczasem Beyza zemdleje i obudzi się bez sztucznego brzucha - ktoś poznał jej sekret. Szczegóły dotyczące odcinków 99, 100, 101, 102, 103 i 104 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Panna młoda" 99 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 18 maja)

Hancer mówi Cihanowi gorzką prawdę, lecz on nie zgadza się, by odeszła. Melih dziękuje Sinem, że uratowała Aysu. Cemil odkrywa intrygę Deryi i chce się z nią rozwieść. Yonca chce powiedzieć Cihanowi prawdę.

"Panna młoda" 100 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 19 maja)

Nusret powstrzymuje Yoncę przed powiedzeniem prawdy Cihanowi i składa jej niespodziewaną propozycję. Bejza prosi o schronienie w rezydencji do czasu porodu. Fadime opowiada Sinem o cierpieniach Meliha.

"Panna młoda" 101 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 20 maja)

Cihan pozwala Sinem zdecydować, czy odejść z rezydencji. Beyza namawia Hancer, by postraszyła Cihana pistoletem. Mistrz Ertugrul próbuje przekonywać Cihana. W rezydencji rozlega się strzał.

"Panna młoda" 102 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 21 maja)

Beyza wymyśliła, że Cihan się zranił czyszcząc broń. Mukadder wścieka się na Hancer. Cemil jest śmiertelnie obrażony na Deryę. Melih postanawia skończyć z pracą marynarza.

"Panna młoda" 103 odcinek - streszczenie szczegółowa (piątek 22 maja)

Reanimacja Cihana powiodła się. Wściekła Mukadder z pięściami rzuca się na Hancer. Beyza budzi się z omdlenia i nie może znaleźć sztucznego brzucha. Sinem dowiaduje się, kto podsunął Hancer pomysł z pistoletem.

"Panna młoda" 104 odcinek - streszczenie szczegółowa (sobota 23 maja)

Stan rannego Cihana jest poważny. Gülsüm odkrywa tajemnicę sztucznego brzucha Beyzy. Sinem już wie, kto podsunął Hancer pomysł z pistoletem. Mukadder każe Nusretowi zabić Hancer, jeśli Cihan nie przeżyje.

