"Uroczysko": streszczenie odcinka 241

Wciągająca atmosfera małego miasteczka w serialu "Uroczysko" po raz kolejny gęstniała od niewyjaśnionych spraw, które spędzały sen z powiek lokalnym funkcjonariuszom. Ostatnio śledczy wpadli na trop gangu sterującego zbrodniami zza krat, a nowe zeznania Gabrieli oraz tajemniczy negatyw z zakładu fotograficznego otworzyły przed nimi zupełnie świeże kierunki działań. Policjanci musieli nawet wrócić do wyników sekcji sprzed lat, aby sprawdzić, czy ktoś celowo nie zatarł wtedy ważnych śladów, podczas gdy Laura niefortunnie wplątała się w cudze, skomplikowane interesy. Sytuacja stała się wyjątkowo dramatyczna w momencie, kiedy dziesięcioletni Mikołaj nagle zniknął bez żadnego śladu. Ostateczny przełom przyniosły wyniki DNA zabezpieczone na pasku użytym do uduszenia miłośnika zdjęć, dzięki którym stało się jasne, że sprawca tej zbrodni długo nie odzyska wolności. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Uroczysko" odc. 241 - streszczenie

Jagoda zgłasza policjantom zaginięcie swojego męża, który był jednym z konserwatorów odnawiających zabytkowe freski w miejscowym kościele. Poszukiwania szybko kończą się tragicznym odkryciem, ponieważ mężczyzna zostaje znaleziony martwy z raną od precyzyjnego ciosu zadanego prosto w serce. W toku śledztwa na jaw wychodzi skomplikowana i niejasna przeszłość ofiary, co rzuca nowe światło na motywy zbrodni. Na miejsce zostają wezwani nurkowie, którzy przeszukują dno pobliskiego jeziora, próbując odnaleźć narzędzie wykorzystane przez mordercę. Równolegle rozwija się wątek Kordasa, który coraz bardziej zbliża się do komisarz Aleksandrowicz, jednak ich relacja zostaje wystawiona na próbę podczas nieoczekiwanego przebiegu spotkania z prokurator. Mieszkańcy czują narastający niepokój, widząc, że nad miasteczkiem zawisło widmo kolejnej tragedii.

"Uroczysko" odc. 241 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o losach policjantów z malowniczej miejscowości od dawna przyciąga przed telewizory osoby szukające ciekawych zagadek kryminalnych. Każdy nowy odcinek to kolejna szansa, by zobaczyć, jak Agata i Filip radzą sobie z wyzwaniami rzucanymi im przez los i niebezpiecznych przestępców. Aby być na bieżąco z wydarzeniami w życiu bohaterów, warto śledzić regularną emisję produkcji na szklanym ekranie. Premierowa emisja "Uroczysko" odc. 241 odbędzie się 27 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o codzienności w turystycznym Uroczysku, gdzie piękna przyroda kontrastuje z mrocznymi tajemnicami skrywanymi przez przyjezdnych i stałych mieszkańców. W centrum fabuły stoją Agata i Filip – para śledczych, którzy mimo zupełnie różnych charakterów potrafią stworzyć zgrany i bardzo skuteczny duet. Każda sprawa kryminalna jest tu przedstawiana w kilku częściach, co pozwala lepiej poznać motywy działania podejrzanych oraz śledzić detale policyjnej roboty. Oprócz pracy, bohaterowie muszą też mierzyć się z własnymi, prywatnymi problemami, które często splatają się z ich obowiązkami zawodowymi. Obsada tego serialu to m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)