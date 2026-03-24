Farma. Uczestnicy podzieleni. Tajemniczy napar i ukryte sojusze namieszają w grupie

Nowe zadanie dzieli mieszkańców "Farmy"

Tygodniowe wyzwanie bez litości rozbije uczestników na mniejsze zespoły. Część z nich zostanie oddelegowana do wykopków, gdzie ciężka praca w polu posłuży jako idealne tło do dyskretnych negocjacji. To właśnie z dala od uszu pozostałych zaczną kiełkować nieoczywiste sojusze, które mogą diametralnie zmienić dotychczasowy przebieg telewizyjnej rywalizacji.

Aksel obiera na cel Wojtka i Henryka

Aksel z uwagą analizuje nastroje w grupie i zauważa rosnące wsparcie ze strony Karoliny. Bohater postanawia przekuć tę sytuację na własną korzyść, aby znacznie umocnić swoją pozycję wśród uczestników. W jego strategicznych planach zaczynają przewijać się konkretni rywale: Wojtek oraz Henryk. Obecność tak zwanych Wikingów wyraźnie mu przeszkadza, co skłania go do obmyślania działań mających na celu przetasowanie układu sił w programie.

Zupełnie inna atmosfera panuje z kolei w mleczarni, gdzie brakuje przestrzeni na snucie spisków. Tam liczą się wyłącznie precyzja i czas, a presja związana z wykonaniem zadania zleconego przez Beatę daje się wszystkim we znaki. Zawodnicy zmagają się nie tylko z trudnymi obowiązkami, ale też z ogromną niepewnością, ponieważ każdy błąd może przynieść negatywne konsekwencje dla całego zespołu.

Tajemniczy napar zaskakuje uczestników "Farmy"

W samym centrum narastających konfliktów bohaterowie natkną się na coś całkowicie nieoczekiwanego. Specyficzny napar zacznie oddziaływać na grupę w sposób, którego nikt nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć. Ta wyjątkowa mikstura z jednej strony ostudzi buzujące emocje, ale z drugiej może znacząco wpłynąć na zachowania i wzajemne relacje mieszkańców. Owo zjawisko błyskawicznie zdominuje bieżące dyskusje i wprowadzi jeszcze więcej chaosu do i tak już skomplikowanej sytuacji na planie.

"Farma 5" - kiedy i gdzie oglądać program w telewizji?

Nowe odcinki reality show są emitowane od poniedziałku do piątku wyłącznie na antenie telewizji Polsat. Od poniedziałku do czwartku zmagania uczestników można śledzić dokładnie o godzinie 20:30. Z kolei piątkowe epizody pokazywane są na ekranach nieco wcześniej, bo o godzinie 19:55.