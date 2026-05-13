Dziedzictwo, odcinek 917: Brat Cansel nie panuje nad sobą – Nana staje się jego obsesją

W poprzednim odcinku (916) Poyraz zwolnił Nanę ze stolarni, tłumacząc to jej brakiem umiejętności, choć naprawdę chciał ukryć własne emocje. Zraniona dziewczyna wróciła do pracy w salonie Cansel, gdzie ponownie spotkały ją upokorzenia. W szpitalu Aynur opiekowała się Sinanem, zaniedbując własne zdrowie, co doprowadziło do osłabienia. Ferit próbował odbudować relację z Ayse i na nowo stworzyć rodzinę, jednak jego plany komplikowały nadmiar obowiązków oraz manipulacje Deryi.

Nana zaatakowana przez bandytów. Poyraz rusza jej na ratunek

Krwawy napad i niespodziewany ratunek. Nana, mimo kategorycznych przestróg Poyraza dotyczących grasujących na wolności bandytów, decyduje się na samotne wyjście do sąsiedniej dzielnicy. Gdy zostaje zaatakowana przez zbirów, w ostatniej chwili pojawia się Poyraz, który dzięki swojej czujności ratuje ją z opresji, po raz kolejny udowadniając, jak bardzo zależy mu na jej bezpieczeństwie.

Nowy adorator Nany. Poyraz będzie zazdrosny?

W domu Poyraza zjawia się brat Cansel, który zostaje oczarowany urodą Nany i poprzysięga sobie, że zdobędzie serce dziewczyny za wszelką cenę.

Sinan pod jednym dachem z Aynur. Nowy adorator Nany namiesza

Nowe lokum prokuratora i miłosne zakusy. Sinan zostaje wypisany ze szpitala pod czujną opieką Aynur, która osobiście odprawia pielęgniarki, by samodzielnie zająć się chorym. Ze względu na zagrożenie ze strony wspólnika Hakana, prokurator decyduje się zamieszkać u Adalet i Aynur, by zapewnić im ochronę.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 917. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

