"Na sygnale", odcinek 910. Koszmar podczas randki Róży i Leona. Będą walczyć o jego życie

"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 910, który zostanie wyemitowany w ostatnim tygodniu maja.

Na sygnale, odcinek 910 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 910. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Zespół doktora Góry tym razem musi pomóc mężczyźnie z ostrym urazem biodra, który wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Leon zaprasza Różę na wyjątkowo romantyczną randkę, podczas której jego stan gwałtownie się pogarsza i w finale chłopak zostaje pacjentem doktora Vicka. A gdy chory trafia do Leśnej Góry, lekarze zaczynają walkę o jego życie - tym razem na sali operacyjnej. Tymczasem Alek, by zapomnieć w końcu o Julce, zwraca się nagle o pomoc do Wiesławy.

"Na sygnale" odcinek 910 - premiera i emisja

910. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek 25 maja 2026 roku, o godzinie 21:55, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 910. odcinka serialu "Na sygnale" opracowała Monika Purzycka a w obsadzie znaleźli się: Tomasz Piątkowski, Dariusz Wieteska, Adrianna Jagiełło, Julian Załuga, Hubert Jarczak, Paulina Zwierz, Izydor Łobacz, Adam Turczyk i Krystyna Tkacz.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).