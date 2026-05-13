Złoty chłopak, odcinek 289: Nowy spadkobierca rodu Korhanów – pierścień trafia w jego ręce

W poprzednim odcinku (288) Ferit zdołał powstrzymać Seyran przed wyjawieniem Halisowi prawdy. Betul doprowadziła do kolejnego konfliktu z Gulgun. Tayfun stracił pracę w rezydencji. Po wizycie u lekarki Suna postanowiła ukryć prawdę przed Seyran. Tymczasem Kazim pojawił się w restauracji Esme i Gulgun, próbując narzucić tam własne zasady i przejąć kontrolę nad sytuacją.
Ferit nowym liderem Korhanów. Abidin poczuje się zdradzony?
Halis Korhan podejmuje ostateczną decyzję o sukcesji i ogłasza Ferita nowym liderem klanu, pieczętując to przekazaniem rodowego pierścienia, co wywołuje euforię u części rodziny, ale staje się kością niezgody w relacji z Abidinem. Mąż Suny czuje się brutalnie pominięty w ważnych decyzjach i zaczyna nabierać przekonania, że Ferit wykorzystuje go jedynie do brudnej roboty, co kładzie się cieniem na ich wieloletniej lojalności. Suna z kolei decyduje się złamać lojalność wobec męża i potajemnie wspiera Ferita w jego nowych planach biznesowych.
Szok po aferze z testami DNA
Na jaw wychodzą szokujące kulisy działań Betul, która dopuściła się bezczelnego fałszerstwa testów DNA poprzez podmianę próbek krwi, byle tylko zatrzymać Orhana przy sobie. Podczas gdy w rezydencji wrze od plotek.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 13 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 289 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet