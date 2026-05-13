Złoty chłopak, odcinek 289: Nowy spadkobierca rodu Korhanów – pierścień trafia w jego ręce

W poprzednim odcinku (288) Ferit zdołał powstrzymać Seyran przed wyjawieniem Halisowi prawdy. Betul doprowadziła do kolejnego konfliktu z Gulgun. Tayfun stracił pracę w rezydencji. Po wizycie u lekarki Suna postanowiła ukryć prawdę przed Seyran. Tymczasem Kazim pojawił się w restauracji Esme i Gulgun, próbując narzucić tam własne zasady i przejąć kontrolę nad sytuacją.

Ferit nowym liderem Korhanów. Abidin poczuje się zdradzony?

Halis Korhan podejmuje ostateczną decyzję o sukcesji i ogłasza Ferita nowym liderem klanu, pieczętując to przekazaniem rodowego pierścienia, co wywołuje euforię u części rodziny, ale staje się kością niezgody w relacji z Abidinem. Mąż Suny czuje się brutalnie pominięty w ważnych decyzjach i zaczyna nabierać przekonania, że Ferit wykorzystuje go jedynie do brudnej roboty, co kładzie się cieniem na ich wieloletniej lojalności. Suna z kolei decyduje się złamać lojalność wobec męża i potajemnie wspiera Ferita w jego nowych planach biznesowych.

Szok po aferze z testami DNA

Na jaw wychodzą szokujące kulisy działań Betul, która dopuściła się bezczelnego fałszerstwa testów DNA poprzez podmianę próbek krwi, byle tylko zatrzymać Orhana przy sobie. Podczas gdy w rezydencji wrze od plotek.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 13 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 289 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet