Złoty chłopak, odcinek 289: Nowy spadkobierca rodu Korhanów – pierścień trafia w jego ręce

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-13 15:56

W rezydencji Korhanów dochodzi do historycznej zmiany – Halis oficjalnie mianuje Ferita głową rodziny, wręczając mu cenny sygnet. Ten gest wywołuje jednak falę goryczy u Abidina, który czuje się odtrącony i traci zaufanie do przyjaciela. W tle tych wydarzeń wybucha skandal z udziałem Betul, której podstęp z testem na ojcostwo w końcu zostaje zdemaskowany. Czy Ferit poradzi sobie z nową rolą w atmosferze kłamstw? Oglądaj w środę, 13 maja. Zapraszamy do czytania streszczeń i oglądania serialu!

Złoty chłopak odc. 289
Złoty chłopak odc. 289 Złoty chłopak odc. 289 Złoty chłopak odc. 289 Złoty chłopak odc. 289
Galeria zdjęć 11

W poprzednim odcinku (288) Ferit zdołał powstrzymać Seyran przed wyjawieniem Halisowi prawdy. Betul doprowadziła do kolejnego konfliktu z Gulgun. Tayfun stracił pracę w rezydencji. Po wizycie u lekarki Suna postanowiła ukryć prawdę przed Seyran. Tymczasem Kazim pojawił się w restauracji Esme i Gulgun, próbując narzucić tam własne zasady i przejąć kontrolę nad sytuacją.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Ferit nowym liderem Korhanów. Abidin poczuje się zdradzony?

Halis Korhan podejmuje ostateczną decyzję o sukcesji i ogłasza Ferita nowym liderem klanu, pieczętując to przekazaniem rodowego pierścienia, co wywołuje euforię u części rodziny, ale staje się kością niezgody w relacji z Abidinem. Mąż Suny czuje się brutalnie pominięty w ważnych decyzjach i zaczyna nabierać przekonania, że Ferit wykorzystuje go jedynie do brudnej roboty, co kładzie się cieniem na ich wieloletniej lojalności. Suna z kolei decyduje się złamać lojalność wobec męża i potajemnie wspiera Ferita w jego nowych planach biznesowych.

Szok po aferze z testami DNA

Na jaw wychodzą szokujące kulisy działań Betul, która dopuściła się bezczelnego fałszerstwa testów DNA poprzez podmianę próbek krwi, byle tylko zatrzymać Orhana przy sobie. Podczas gdy w rezydencji wrze od plotek.

Złoty chłopak odc. 289
Galeria zdjęć 11

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 13 maja 2026 widzowie będą mogli zobaczyć 289 odcinek, pełen emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Sonda
Najlepszy turecki serial to...
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale