Tak zakończy się 3. sezon "Dziedzictwa". Główny bohater zginie, ratując najbliższych

"Dziedzictwo" gości na antenie Telewizji Polskiej od miesięcy i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Fani produkcji śledzą kolejne perypetie głównych bohaterów i liczą na to, że ich historia zakończy się szczęśliwie. Po ogromnej tragedii, jaką przeżyli Yaman i Yusuf, w ich życiu pojawiła się piękna Nana. Z czasem pomiędzy Yamanem i Naną zaczęło pojawiać się prawdziwe uczucie, ale jak na razie bohaterowie skutecznie blokują uczucia do siebie. Możemy zdradzić jednak, że jeszcze w tym sezonie, bohaterowie otworzą swoje serca i pozwolą sobie na miłość. Niestety postacie nie doczekają się pożądanego happy endu... W finale trzeciego sezonu dojdzie do dramatycznych wydarzeń, w wyniku których życie straci jeden z głównych bohaterów...

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

Dramatyczny finał 3. sezonu "Dziedzictwa"

Trzeci sezon „Dziedzictwa” rozpoczął się od żałoby po Seher. Zarówno Yaman, jak i Yusuf nie potrafili pogodzić się z jej odejściem. Dopiero pojawienie się Nany sprawiło, że bohaterowie stopniowo odzyskali radość życia. Wkrótce Yaman i Nana postanowią dać sobie szansę na wspólną przyszłość i szczęście. Niestety finał sezonu przyniesie tragiczne wydarzenia. Zaginie mały Yusuf, a Nana i Yaman natychmiast rozpoczną jego poszukiwania. Yamanowi uda się odnaleźć chłopca, jednak na miejscu spotka swojego wroga. Przestępca bez wahania odda strzał w stronę Yamana.

Bohater szybko zda sobie sprawę, że jego życie dobiega końca. W tych dramatycznych chwilach pojawi się przy nim Nana. Kobieta spróbuje ocalić ukochanego, ale będzie już za późno – Yaman umrze na jej oczach, w obecności Yusufa. Śmierć postaci związana jest z decyzją Halila Ibrahima Ceyhana o odejściu z produkcji, to właśnie dlatego twórcy zdecydowali się uśmiercić jego bohatera. Tragiczny finał Yamana widzowie w Turcji zobaczyli w 621. odcinku, natomiast polska emisja nastąpi dopiero za kilka miesięcy.