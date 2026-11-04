W poprzednim odcinku Hanka została odsunięta od dochodzenia w sprawie handlu opioidami, co mocno nią wstrząsnęło. Wojtek, próbując ratować milionera z raną klatki piersiowej, odmówił przyjęcia łapówki i wezwał policję, mimo próśb rannego o zachowanie dyskrecji. W krakowskiej placówce Łukasz musiał przeprowadzić pilną operację ciężarnej pacjentki z zagrażającymi życiu objawami, dla której priorytetem było bezpieczeństwo dziecka. Grupa przyjaciółek spotkała się w barku, aby świętować urodziny Zyty, natomiast Tadeusz i Zuza wyruszyli w długą podróż, zostawiając córce dom w Ojcowie. Dzień zakończył się jednak dramatycznie, gdy policja zatrzymała Wojtka, a Łukasz na komendzie dostrzegł prowadzonego przez mundurowych Radeckiego. Czego teraz się spodziewać?

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„Szpital św. Anny” odcinek 182 - streszczenie

Wiktor rozpocznie pracę w zespole ratownictwa medycznego, natomiast Natalia trafi na oddział neurochirurgii. Stażystka przekaże Kai kartkę z adresem dotyczącym Wiktora i poprosi o sprawdzenie tego miejsca. Na oddział zostanie przyjęty zawodowy kierowca, którego gwałtowna kłótnia z żoną doprowadzi do pogorszenia jego stanu zdrowia. Marta z entuzjazmem zapowie przymiarki sukienek dla druhen, podczas gdy w domu pod opieką Maćka wybuchnie chaos spowodowany przez małą Majkę. Bartek zapowie Kaśce renegocjację porozumienia rodzicielskiego, a w tym samym czasie do Maćka odezwie się Alicja, która ma dla niego nowinę. Paweł wyzna Zycie, że chce się rozwieść, jednak przyzna, że nie potrafi odnaleźć swojej ostatniej żony. Kaja dotrze pod wskazany adres do kwiaciarni, w której zobaczy młodą kobietę z dziewczynką oraz zdjęcie uśmiechniętej rodziny.

„Szpital św. Anny” odcinek 182 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

182. odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godz. 16:50 na antenie stacji TVN.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który przybliża codzienne wyzwania personelu medycznego w krakowskiej placówce. Fabuła koncentruje się na losach lekarek i ratowniczek, które muszą łączyć trudną pracę pod presją z zawiłym życiem prywatnym. Produkcja ukazuje siłę kobiecej przyjaźni oraz solidarności w obliczu zawodowych i rodzinnych dylematów. Każdy epizod prezentuje unikalne przypadki pacjentów, nie tracąc z oczu osobistych perypetii głównych bohaterek. Produkcja udowadnia, że nawet profesjonaliści bywają w życiu prywatnym tak samo pogubieni, jak ludzie, którym na co dzień pomagają. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)