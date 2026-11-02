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W poprzednim odcinku Teresa prosiła Marcela, by ten zaczął poważniej traktować swoje pałacowe obowiązki. Księżna dowiedziała się o związku Very i Lopego, co wywołało w rezydencji spore zamieszanie. Curro zapewnił Martinę, że przeprosi Julię, a Catalina i Pelayo wrócili w świetnych humorach po udanym przyjęciu. Salvador niespodziewanie odwołał spotkanie z Maríą, ale w ramach rekompensaty wysłał jej czekoladki. Czego teraz się spodziewać?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 516 - streszczenie
Manuel zostawi Gregoriowi wiadomość, w której zaproponuje mu bezpośrednie spotkanie. W pałacu dojdzie do roszad w służbie, ponieważ Marcelo przejmie obowiązki chorego Santosa i trafi do pracy u Curra jako jego lokaj. Kapitan Lorenzo zacznie podejrzewać, że za zatruciem żołnierzy mogą stać dżemy. Jednocześnie księżna z uznaniem spojrzy na kulinarny talent Lopego, a prasa pochwali Catalinę i Pelaya za ich postawę na ostatnim przyjęciu.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 516 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
516 odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany o godzinie 15:05 na antenie TVP2 w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która przenosi widzów w realia południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Główną bohaterką jest młoda Jana, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości rodu Luján, aby odkryć prawdę o tragicznej śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plany zemsty komplikuje jednak rodzące się uczucie do Manuela, syna markiza, co staje się zarzewiem licznych konfliktów. Fabuła serialu umiejętnie łączy wątki romansowe z kryminalnymi zagadkami oraz ukazuje głębokie podziały między państwem a służbą. Widzowie śledzą losy postaci uwikłanych w sieć szantaży, zdrad oraz walki o prestiż i rodzinny majątek. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicic Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)