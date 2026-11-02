W poprzednim odcinku Teresa prosiła Marcela, by ten zaczął poważniej traktować swoje pałacowe obowiązki. Księżna dowiedziała się o związku Very i Lopego, co wywołało w rezydencji spore zamieszanie. Curro zapewnił Martinę, że przeprosi Julię, a Catalina i Pelayo wrócili w świetnych humorach po udanym przyjęciu. Salvador niespodziewanie odwołał spotkanie z Maríą, ale w ramach rekompensaty wysłał jej czekoladki. Czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 516 - streszczenie

Manuel zostawi Gregoriowi wiadomość, w której zaproponuje mu bezpośrednie spotkanie. W pałacu dojdzie do roszad w służbie, ponieważ Marcelo przejmie obowiązki chorego Santosa i trafi do pracy u Curra jako jego lokaj. Kapitan Lorenzo zacznie podejrzewać, że za zatruciem żołnierzy mogą stać dżemy. Jednocześnie księżna z uznaniem spojrzy na kulinarny talent Lopego, a prasa pochwali Catalinę i Pelaya za ich postawę na ostatnim przyjęciu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 516 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

516 odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany o godzinie 15:05 na antenie TVP2 w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która przenosi widzów w realia południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Główną bohaterką jest młoda Jana, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości rodu Luján, aby odkryć prawdę o tragicznej śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plany zemsty komplikuje jednak rodzące się uczucie do Manuela, syna markiza, co staje się zarzewiem licznych konfliktów. Fabuła serialu umiejętnie łączy wątki romansowe z kryminalnymi zagadkami oraz ukazuje głębokie podziały między państwem a służbą. Widzowie śledzą losy postaci uwikłanych w sieć szantaży, zdrad oraz walki o prestiż i rodzinny majątek. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicic Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)