„La Promesa - pałac tajemnic”: streszczenie odcinka 516

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-02 9:20

W 516 odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic” Manuel zostawi Gregoriowi wiadomość z odważną propozycją spotkania. Kapitan Lorenzo wpadnie na trop dżemów, które mogły być przyczyną masowego zatrucia żołnierzy. Z kolei Marcelo przejmie obowiązki chorego Santosa i trafi do służby u Curra.

W poprzednim odcinku Teresa prosiła Marcela, by ten zaczął poważniej traktować swoje pałacowe obowiązki. Księżna dowiedziała się o związku Very i Lopego, co wywołało w rezydencji spore zamieszanie. Curro zapewnił Martinę, że przeprosi Julię, a Catalina i Pelayo wrócili w świetnych humorach po udanym przyjęciu. Salvador niespodziewanie odwołał spotkanie z Maríą, ale w ramach rekompensaty wysłał jej czekoladki. Czego teraz się spodziewać?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 516 - streszczenie

Manuel zostawi Gregoriowi wiadomość, w której zaproponuje mu bezpośrednie spotkanie. W pałacu dojdzie do roszad w służbie, ponieważ Marcelo przejmie obowiązki chorego Santosa i trafi do pracy u Curra jako jego lokaj. Kapitan Lorenzo zacznie podejrzewać, że za zatruciem żołnierzy mogą stać dżemy. Jednocześnie księżna z uznaniem spojrzy na kulinarny talent Lopego, a prasa pochwali Catalinę i Pelaya za ich postawę na ostatnim przyjęciu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 516 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

516 odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany o godzinie 15:05 na antenie TVP2 w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska produkcja kostiumowa, która przenosi widzów w realia południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Główną bohaterką jest młoda Jana, która zatrudnia się w arystokratycznej posiadłości rodu Luján, aby odkryć prawdę o tragicznej śmierci matki i odnaleźć zaginionego brata. Jej plany zemsty komplikuje jednak rodzące się uczucie do Manuela, syna markiza, co staje się zarzewiem licznych konfliktów. Fabuła serialu umiejętnie łączy wątki romansowe z kryminalnymi zagadkami oraz ukazuje głębokie podziały między państwem a służbą. Widzowie śledzą losy postaci uwikłanych w sieć szantaży, zdrad oraz walki o prestiż i rodzinny majątek. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicic Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Uśmiechnięta młoda kobieta w czerwonej sukni z koronkowym kołnierzem. O serialu La Promesa przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic