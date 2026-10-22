W poprzednim odcinku obecność Darii w mieszkaniu doprowadziła do poważnego kryzysu między Renatą a Marcinem. Renata stanowczo odmówiła powrotu na terapię odwykową i zasypała ukochanego gorzkimi wyrzutami. Kodur odwiedził małego Oskara w rodzinie zastępczej razem ze swoją policyjną partnerką. Troska o chłopca wyraźnie ich do siebie zbliżyła. Weronika wpadła w furię, gdy odkryła, że Błażej i Kornel ocenzurowali jej tekst o nielegalnym handlu receptami na opioidy. Z artykułu usunęli też wątek hotelu Stańskiego. Po ostrej kłótni z ukochanym Weronika spędziła noc u ojca. Tymczasem Tomasz pojawił się w firmie Oliwki, by ustalić szczegóły spłaty pożyczki, a w dziewczynie odżyły dawne uczucia. Kępski z kolei poszedł na randkę z Grażyną. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3431 - streszczenie

Wiktor pojedzie z mamą i Kępskim na tor wyścigowy, gdzie wreszcie spełni swoje urodzinowe marzenie. Tomasz wykorzysta tę okazję, by wyznać Grażynie miłość. Powie też bratu, że znów są razem. Renata nadal nie zgodzi się na powrót do zamkniętego ośrodka. Obieca jednak Marcinowi terapię dochodzącą i udział w pierwszych zajęciach. Zanim do tego dojdzie, czeka ją trudna rozmowa z Dominiką o jej przyszłości w Feel Good. W poradni Renata spotka Damiana, który przypomni jej, że z nałogiem walczy się przez całe życie. Kris Hausman, szef polskiego oddziału niemieckiego koncernu medialnego, zaproponuje Weronice kierowanie nowym portalem. Radość z zawodowego sukcesu szybko przerwie jednak dramat, bo dziennikarka tuż po wyjściu ze spotkania padnie ofiarą brutalnego ataku.

„Barwy szczęścia” odcinek 3431 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3431. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 30 października 2026 roku o godzinie 20:05. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Tego dnia Renata stanie przed trudną decyzją, Tomasz otworzy się przed Grażyną, a Weronika znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz kłopotami w pracy. W ich życiu nie brakuje miłości, konfliktów, zabawnych sytuacji, a czasem również kryminalnych zagadek. To historia ludzi z różnych pokoleń, którzy inaczej patrzą na życie, ale często muszą stawić czoła podobnym problemom. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak