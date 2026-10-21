"Matki Pingwinów". 3. sezon powstanie? Oto co wiemy o przyszłości serialu Netflixa

"Matki Pingwinów" - 2. sezon już w Netflixie

A co słychać u naszych ukochanych "Matek Pingwinów"? Półtora roku po wydarzeniach z pierwszego sezonu, Kama, Ula, Tatiana i Jerzy otwierają własną szkołę – Biegun Szczęścia. Wymarzona placówka, która miała dać ich dzieciom bezpieczeństwo i akceptację, szybko staje się areną walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Dodatkowo wraz z dorastającymi dziećmi rosną również wyzwania, z którymi muszą mierzyć się jako rodzice.

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Wyszliśmy z założenia, że pierwszy sezon – z perspektywy głównej bohaterki – opowiadał przede wszystkim o akceptacji diagnozy, pogodzeniu się z nią i z całym procesem, który się z tym wiąże. Jednak to, że my jako rodzice wewnętrznie oswajamy nową rzeczywistość, nie oznacza jeszcze, że cały świat wokół automatycznie się do niej dostosuje. O tym właśnie opowiada drugi sezon. Chcieliśmy też szczególnie przyjrzeć się relacjom z osobami z najbliższego otoczenia naszych bohaterów – relacjom z rodzeństwem, dziadkami, rówieśnikami czy partnerami. Zależało nam na wzbogaceniu historii o ich perspektywę i pokazaniu, co dla nich oznacza funkcjonowanie w rzeczywistości z dzieckiem neuroatypowym czy z niepełnosprawnością - mówi twórczyni serialu, Klara Kochańska-Bajon.

"Matki Pingwinów" - 3. sezon powstanie?

Na obecną chwilę nie wiemy, czy "Matki Pingwinów" doczekają się nowych odcinków, Netflix bowiem nie zamówił jeszcze trzeciego sezonu - i zapewne wstrzyma się z decyzją, dopóki nie ustali, czy serial przyciągnął odpowiednio dużą publikę. Biorąc jednak pod uwagę popularność, z jaką cieszyła się premierowa odsłona, sympatię widzów oraz zakończenie sugerujące, że dalsza część tej historii w istocie jest w planach, raczej możemy być dobrej myśli.

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"Matki Pingwinów" - obsada. Kto jest kim w serialu Netflixa?

Główne role w "Matkach Pingwinów" grają Masza Wągrocka jako Kama, Barbara Wypych jako Ula, Magdalena Różczka jako Tatiana oraz Tomasz Tyndyk w roli Jerzego. W obsadzie znaleźli się też m.in.:

Mateusz Damięcki jako Paweł,

Piotr Głowacki jako Maciej,

Dominika Kluźniak jako Iza,

Karol Bernacki jako Robert,

Krystyna Janda jako matka Jerzego.