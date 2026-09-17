W poprzednim odcinku na SOR trafił bezdomny starszy mężczyzna z urazem głowy i licznymi bliznami. Dr Knapik skonsultował jego stan z Maćkiem, a lekarze zdecydowali, że konieczna jest natychmiastowa operacja. Zaniepokoiło ich, że pacjent niemal nie czuł bólu. Wkrótce wyszło też na jaw, że przed laty był ratownikiem górskim. Maciek zapytał o niego Martę, która rozpoznała w nim mężczyznę zaginionego 15 lat wcześniej. Pacjent obwiniał się o śmierć rodziny, której nie zdołał uratować, a neurolog chciał wyjaśnić przyczynę jego niezwykłej odporności na ból. Tymczasem Kaja zajęła się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał. Zleciła echo serca i przeniosła go na kardiologię, a niedługo potem do szpitala trafił jego brat w podobnym stanie. Kaja znów uległa Wiktorowi, lecz Natalia przyłapała ich i zrobiła im zdjęcia. Piotrowska przestraszyła się zwolnienia dyscyplinarnego, dlatego pilnie spotkała się z przyjaciółkami. Kasia podpisała umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabrała je wraz z psem do nowego miejsca.

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„Szpital św. Anny” odcinek 149 - streszczenie

Po szpitalu szybko rozejdzie się plotka o romansie Kai i Wiktora. Dotrze także do Wojtka, ale on nie da jej wiary. Na SOR trafi nieprzytomny nastolatek z urazami kończyn, bez dokumentów. Ratownicy wezwą więc policję. Gdy chłopak odzyska przytomność, Daniel spróbuje zebrać wywiad i poinformuje dyrektora, że z powodu krytycznego stanu pacjenta musi działać bez zgody opiekunów. Nastolatek będzie potrzebował natychmiastowej operacji. Kiedy do szpitala przyjedzie jego matka, lekarze zaczną podejrzewać, że problem jest poważniejszy niż zwykłe złamanie. Łukasz i Daniel będą musieli współpracować. Zespół Wojtka pojedzie do squotu po dziewczynę, która najprawdopodobniej zażyła opioidy. Gdy odzyska przytomność, zaatakuje ratowników, a Artur będzie potrzebował szycia. Policja ruszy tropem dilera. Natalia spróbuje szantażować dr Piotrowską, ale nic na tym nie zyska. Kaja będzie zaskoczona, gdy dowie się, że Wiktor chce zmienić szpital. Po dyżurze Daniel i Łukasz pokłócą się o urodziny Julki.

„Szpital św. Anny” odcinek 149 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

149. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku, o godzinie 16:50 w TVN. Poprzedni odcinek serialu stacja pokazała o tej samej porze.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą podejmować szybkie decyzje i ratować pacjentów. Po pracy mierzą się jednak z problemami, które dotyczą ich rodzin, związków i przyjaźni. W ich życiu nie brakuje też zawodowych konfliktów, ambicji i trudnych wyborów. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk