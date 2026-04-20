"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 115

Życie w medycznym świecie nigdy nie bywa łatwe, szczególnie gdy zawodowe ambicje zderzają się z rodzinnymi obowiązkami, co doskonale pokazał ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny". Kaja rozpoczęła dzień od ostrej kłótni z Grześkiem o rozwijany przez siebie biznes, jednak później Ada, będąca partnerką mężczyzny, skutecznie przekonała ją, aby nie rezygnowała z projektu nowoczesnej opaski kardiologicznej. W szpitalu młoda lekarka musiała zmierzyć się z wyjątkowo trudnym profesorem kardiochirurgii, który podważał jej kompetencje i skomplikował własny zabieg wszczepienia zastawki poprzez odmowę znieczulenia ogólnego, co doprowadziło do utraty kontroli nad sytuacją. W tym samym czasie Kaśka zajęła się organizacją szkolnej lekcji o dojrzewaniu i spotkała Maćka akurat wtedy, gdy odebrał on zaskakujący telefon od byłej partnerki z USA. Na oddziałach jedna z lekarek odkryła niepokojący przypadek dziewięciolatki z podejrzeniem celowego podtruwania, a Sylwek muzyczną niespodzianką próbował poprawić humor nastolatkowi, któremu problemy zdrowotne uniemożliwiły wyjście na randkę. Taki splot zdarzeń pozostawił po sobie wiele niewiadomych, warto zatem sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek.

"Szpital św. Anny" odc. 115 - streszczenie

Na oddział ratunkowy trafia siedemnastolatek, który po ucieczce z zakładu poprawczego doznał ciężkich obrażeń w wyniku upadku z drugiego piętra na ogrodzenie. Początkowo stan chłopaka stabilizuje doktor Rogowski, jednak później opiekę nad nim przejmuje Maciej Bilewicz, przygotowując pacjenta do skomplikowanej operacji. Nastolatkowi realnie grozi utrata nerek, a w szpitalu szybko pojawia się policja oraz ojciec poszkodowanego. W tym samym czasie Sabina zajmuje się małym pacjentem z hemofilią, u którego nie można zatamować groźnego krwotoku, co zmusza Kaśkę do konsultacji z profesorem. Dodatkowo atmosfera w pracy staje się gęsta od plotek na temat rzekomego romansu Sabiny z dyrektorem, a wszystko to dzieje się w blasku kamer ekipy telewizyjnej nagłaśniającej likwidację onkologii. Pod wpływem rosnącego nacisku mediów dyrektor placówki podejmuje decyzję o powołaniu swojego zastępcy.

"Szpital św. Anny" odc. 115 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu fanów codziennych losów personelu medycznego z niecierpliwością czeka na kolejne spotkanie z bohaterami krakowskiej placówki. Każdy nowy epizod to kolejna porcja medycznych zagadek i osobistych perypetii, które najlepiej śledzić na bieżąco w telewizji. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z udziałem lekarzy, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem. Odcinek 115 serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:50 na antenie TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która wciąga i pokazuje pracę lekarzy od kuchni, ten serial z pewnością Was zainteresuje. Fabuła skupia się na grupie lekarek z krakowskiego szpitala, które muszą godzić wymagające dyżury z problemami w życiu prywatnym. To opowieść o kobiecej solidarności, przyjaźni i trudnych wyborach, przed którymi staje się każdego dnia w walce o zdrowie pacjentów. Na ekranie możemy obserwować, jak bohaterki wspierają się nawzajem, próbując odnaleźć szczęście mimo stresującej pracy. W serialu występują między innymi:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)