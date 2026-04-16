"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 113

W ostatnim czasie w serialu "Szpital św. Anny" doszło do sporych zawirowań, które postawiły personel medyczny w wyjątkowo trudnej sytuacji. Na oddziale ratunkowym Sabina wprowadziła kontrowersyjne wytyczne dotyczące ograniczania badań, co wywołało ogólny chaos, jednak Mirek postanowił zignorować nowe zasady, aby pomóc znanemu mu chłopakowi z niepełnosprawnością. Podczas gdy matka pacjenta zasłabła i trafiła pod opiekę Kai, zespół Wojtka zajmował się dramatycznym przypadkiem dwudziestodwulatka, który wypadł z okna. W mieszkaniu rannych ratownicy odnaleźli też pobitą, głuchą dziewczynę, z którą kontakt nawiązała Hanka dzięki znajomości języka migowego. Poza szpitalnymi murami Kaja walczyła u prawnika o swój autorski projekt, a Wojtek próbował ją wesprzeć, choć ostatecznie nie zastał lekarki w jej domu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnej odsłonie losów personelu tej placówki?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Szpital św. Anny" odc. 113 - streszczenie

Zyta otrzymuje niepokojące wieści o planach Streckera dotyczących likwidacji jej oddziału, co zostaje potwierdzone podczas rozmowy z wojewodą. W międzyczasie lekarka wraz z Bończykiem staje w obronie bezdomnego człowieka, który został niesłusznie posądzony o kradzież na terenie szpitala. Zły stan zdrowia mężczyzny skłania Zytę do przeprowadzenia badań, w wyniku których podejrzewa u niego chorobę nowotworową i kontaktuje się z odpowiednimi służbami. Równolegle Łukasz przeżywa rozterki osobiste po zakończeniu opieki nad dziećmi, dowiadując się o nowym związku Asi. Ratownik musi też walczyć o pacjentkę, napotykając opór ze strony personelu pielęgniarskiego przy próbie pogłębienia diagnostyki, co zmusza go do interwencji u ordynatora. Dodatkowo w placówce narasta konflikt z powodu masowych zwolnień salowych, co odbiera Szymonowi szansę na pracę i popycha pracowników do buntu. Dzień kończy się zaproszeniem Niny na dach przez Sergiusza, podczas gdy Zyta przygotowuje się do otwartej konfrontacji ze Streckerem.

"Szpital św. Anny" odc. 113 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fanów krakowskich lekarek czeka popołudnie pełne trudnych decyzji podejmowanych przez personel medyczny. Serial cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zarezerwować czas, by śledzić rozwój wydarzeń w placówce. Produkcja jest emitowana regularnie, co pozwala na bieżąco poznawać sytuację Zyty i jej współpracowników. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji TVN już wkrótce. Premierowa emisja 113. odcinka odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:50.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to historia o kobietach, które codziennie walczą o zdrowie pacjentów w jednym z krakowskich szpitali. Serial pokazuje, że praca na oddziale to nie tylko zabiegi i diagnozy, ale też silna więź łącząca koleżanki z pracy. Jeśli szukacie opowieści o solidarności i radzeniu sobie z życiowymi trudnościami, ta produkcja z pewnością przypadnie Wam do gustu. W każdym odcinku śledzimy dylematy bohaterek, które próbują pogodzić życie prywatne z wymagającym zawodem. Obsada tego serialu to m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)