"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 113

W ostatnim czasie w serialu "Szpital św. Anny" doszło do sporych zawirowań, które postawiły personel medyczny w wyjątkowo trudnej sytuacji. Na oddziale ratunkowym Sabina wprowadziła kontrowersyjne wytyczne dotyczące ograniczania badań, co wywołało ogólny chaos, jednak Mirek postanowił zignorować nowe zasady, aby pomóc znanemu mu chłopakowi z niepełnosprawnością. Podczas gdy matka pacjenta zasłabła i trafiła pod opiekę Kai, zespół Wojtka zajmował się dramatycznym przypadkiem dwudziestodwulatka, który wypadł z okna. W mieszkaniu rannych ratownicy odnaleźli też pobitą, głuchą dziewczynę, z którą kontakt nawiązała Hanka dzięki znajomości języka migowego. Poza szpitalnymi murami Kaja walczyła u prawnika o swój autorski projekt, a Wojtek próbował ją wesprzeć, choć ostatecznie nie zastał lekarki w jej domu. Czego zatem można spodziewać się w kolejnej odsłonie losów personelu tej placówki?
"Szpital św. Anny" odc. 113 - streszczenie
Zyta otrzymuje niepokojące wieści o planach Streckera dotyczących likwidacji jej oddziału, co zostaje potwierdzone podczas rozmowy z wojewodą. W międzyczasie lekarka wraz z Bończykiem staje w obronie bezdomnego człowieka, który został niesłusznie posądzony o kradzież na terenie szpitala. Zły stan zdrowia mężczyzny skłania Zytę do przeprowadzenia badań, w wyniku których podejrzewa u niego chorobę nowotworową i kontaktuje się z odpowiednimi służbami. Równolegle Łukasz przeżywa rozterki osobiste po zakończeniu opieki nad dziećmi, dowiadując się o nowym związku Asi. Ratownik musi też walczyć o pacjentkę, napotykając opór ze strony personelu pielęgniarskiego przy próbie pogłębienia diagnostyki, co zmusza go do interwencji u ordynatora. Dodatkowo w placówce narasta konflikt z powodu masowych zwolnień salowych, co odbiera Szymonowi szansę na pracę i popycha pracowników do buntu. Dzień kończy się zaproszeniem Niny na dach przez Sergiusza, podczas gdy Zyta przygotowuje się do otwartej konfrontacji ze Streckerem.
"Szpital św. Anny" odc. 113 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fanów krakowskich lekarek czeka popołudnie pełne trudnych decyzji podejmowanych przez personel medyczny. Serial cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zarezerwować czas, by śledzić rozwój wydarzeń w placówce. Produkcja jest emitowana regularnie, co pozwala na bieżąco poznawać sytuację Zyty i jej współpracowników. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji TVN już wkrótce. Premierowa emisja 113. odcinka odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:50.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to historia o kobietach, które codziennie walczą o zdrowie pacjentów w jednym z krakowskich szpitali. Serial pokazuje, że praca na oddziale to nie tylko zabiegi i diagnozy, ale też silna więź łącząca koleżanki z pracy. Jeśli szukacie opowieści o solidarności i radzeniu sobie z życiowymi trudnościami, ta produkcja z pewnością przypadnie Wam do gustu. W każdym odcinku śledzimy dylematy bohaterek, które próbują pogodzić życie prywatne z wymagającym zawodem. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)