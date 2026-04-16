"Gliniarze": streszczenie odcinka 1190

W ostatnim czasie na antenie Polsatu działo się naprawdę sporo, a "Gliniarze" po raz kolejny pokazali mroczne i bezwzględne oblicze miasta. Adam Bogusz wraz z Olgą Lipską musieli zmierzyć się z sprawą wyjątkowo okrutnego podpalacza, który za swój cel obrał osoby bezdomne. Aby dotrzeć do prawdy, detektywi zdecydowali się na ryzykowny krok i przeniknęli do środowiska ofiar, gdzie każdego dnia toczyła się brutalna walka o przetrwanie. W trakcie śledztwa na jaw wyszedł nowy, zaskakujący trop prowadzący do tajemniczego dewelopera, który zamierzał przejąć zabytkowe kamienice. Jak się okazało, chciwość i wielkie pieniądze mogły stać za dramatem najsłabszych mieszkańców stolicy, co rzuciło zupełnie nowe światło na całe dochodzenie. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania czekają na zespół w kolejnym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1190 - streszczenie

Natalia Nowak i Kuba Roguz zajmują się sprawą zniknięcia młodej dziewczyny, która nie dotarła do swojego miejsca zamieszkania. Choć śledczy dysponują nagraniami z miejskiego monitoringu, okazują się one bezużyteczne w skutecznym namierzeniu zaginionej, ponieważ jej telefon pozostaje wyłączony. Funkcjonariusze muszą sprawdzić każdy trop, co prowadzi ich do świata randek internetowych oraz skomplikowanych układów poliamorycznych. W toku dochodzenia na jaw wychodzą też podejrzane ogłoszenia o pracę, które mogły mieć bezpośredni związek z sytuacją poszukiwanej studentki. W tym samym czasie Natalia przeżywa osobisty kryzys, próbując za wszelką cenę porozumieć się ze swoim zbuntowanym synem. Policjanci zdają sobie sprawę, że w tej sprawie czas odgrywa najważniejszą rolę, a krąg podejrzanych osób stale się powiększa.

"Gliniarze" odc. 1190 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani polskich produkcji kryminalnych z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnego rozwiązania zagadki przez warszawskich detektywów. Stacja dba o to, by nowe przygody znanych funkcjonariuszy trafiały do odbiorców regularnie w godzinach popołudniowych. Jeśli chcecie sprawdzić, jak tym razem poradzą sobie Natalia i Kuba, warto zarezerwować czas w wiosennej ramówce. Najnowszy odcinek serii zostanie zaprezentowany już niebawem. Premiera 1190. odcinka na kanale Polsat odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to popularna produkcja opowiadająca o pracy policjantów w stolicy, skupiająca się na dynamicznych pościgach i trudnych do rozwikłania śledztwach. Każda historia pokazuje walkę z przestępczością z perspektywy kilku zespołów, które muszą wykazać się niezwykłą intuicją w starciu z mrocznym światem zbrodni. To opowieść o ludziach, którzy codziennie ryzykują życie, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Warszawy. Widzowie cenią ten tytuł przede wszystkim za to, że losy bohaterów prywatnych mocno przeplatają się z ich zawodowymi obowiązkami. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)