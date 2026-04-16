"Gliniarze": streszczenie odcinka 1190

Spis treści
W ostatnim czasie na antenie Polsatu działo się naprawdę sporo, a "Gliniarze" po raz kolejny pokazali mroczne i bezwzględne oblicze miasta. Adam Bogusz wraz z Olgą Lipską musieli zmierzyć się z sprawą wyjątkowo okrutnego podpalacza, który za swój cel obrał osoby bezdomne. Aby dotrzeć do prawdy, detektywi zdecydowali się na ryzykowny krok i przeniknęli do środowiska ofiar, gdzie każdego dnia toczyła się brutalna walka o przetrwanie. W trakcie śledztwa na jaw wyszedł nowy, zaskakujący trop prowadzący do tajemniczego dewelopera, który zamierzał przejąć zabytkowe kamienice. Jak się okazało, chciwość i wielkie pieniądze mogły stać za dramatem najsłabszych mieszkańców stolicy, co rzuciło zupełnie nowe światło na całe dochodzenie. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania czekają na zespół w kolejnym odcinku.
"Gliniarze" odc. 1190 - streszczenie
Natalia Nowak i Kuba Roguz zajmują się sprawą zniknięcia młodej dziewczyny, która nie dotarła do swojego miejsca zamieszkania. Choć śledczy dysponują nagraniami z miejskiego monitoringu, okazują się one bezużyteczne w skutecznym namierzeniu zaginionej, ponieważ jej telefon pozostaje wyłączony. Funkcjonariusze muszą sprawdzić każdy trop, co prowadzi ich do świata randek internetowych oraz skomplikowanych układów poliamorycznych. W toku dochodzenia na jaw wychodzą też podejrzane ogłoszenia o pracę, które mogły mieć bezpośredni związek z sytuacją poszukiwanej studentki. W tym samym czasie Natalia przeżywa osobisty kryzys, próbując za wszelką cenę porozumieć się ze swoim zbuntowanym synem. Policjanci zdają sobie sprawę, że w tej sprawie czas odgrywa najważniejszą rolę, a krąg podejrzanych osób stale się powiększa.
"Gliniarze" odc. 1190 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani polskich produkcji kryminalnych z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnego rozwiązania zagadki przez warszawskich detektywów. Stacja dba o to, by nowe przygody znanych funkcjonariuszy trafiały do odbiorców regularnie w godzinach popołudniowych. Jeśli chcecie sprawdzić, jak tym razem poradzą sobie Natalia i Kuba, warto zarezerwować czas w wiosennej ramówce. Najnowszy odcinek serii zostanie zaprezentowany już niebawem. Premiera 1190. odcinka na kanale Polsat odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to popularna produkcja opowiadająca o pracy policjantów w stolicy, skupiająca się na dynamicznych pościgach i trudnych do rozwikłania śledztwach. Każda historia pokazuje walkę z przestępczością z perspektywy kilku zespołów, które muszą wykazać się niezwykłą intuicją w starciu z mrocznym światem zbrodni. To opowieść o ludziach, którzy codziennie ryzykują życie, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Warszawy. Widzowie cenią ten tytuł przede wszystkim za to, że losy bohaterów prywatnych mocno przeplatają się z ich zawodowymi obowiązkami. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)