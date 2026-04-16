"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 136

W ostatnim czasie w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" fabuła mocno zagęściła atmosferę, a mroźny las stał się miejscem wyjątkowo ponurego odkrycia. Pola i Damian prowadzili tam czynności po znalezieniu zamarzniętego ciała Stanisława Gajdy, który w chwili śmierci miał na sobie jedynie cienki dres oraz kapcie. Leśniczy od początku wskazywał na synów zmarłego, sugerując, że w ich domu przez lata dochodziło do aktów przemocy. Podejrzenia o dokonanie zbrodni stały się jeszcze silniejsze, gdy wyszło na jaw, że Jan próbował wcześniej ubezwłasnowolnić swojego schorowanego ojca. W tym samym czasie Dąbek zajmował się sprawą ucieczki z poprawczaka, ścigając nieletnią dziewczynę, która nagle zniknęła z placówki. Zagadkowy zgon i policyjny pościg nadały tempo ostatnim wydarzeniom, więc warto zobaczyć, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 136 - streszczenie

Patrycja i Maksym zostają wezwani do parku, gdzie natrafiono na zwłoki Elizy Wojas. Choć początkowo wszystko wskazuje na tragiczne w skutkach przedawkowanie, śledczy szybko odnajdują dowody, które przeczą tej tezie. Uwagę policjantów przyciąga list zaadresowany do bliskiej ofierze kobiety oraz widoczny krwiak na głowie zmarłej. Wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok sugerują, że Eliza mogła zostać celowo ogłuszona jeszcze przed podaniem śmiertelnej dawki substancji. Trop w tej sprawie prowadzi funkcjonariuszy do Marzeny Kosińskiej, z którą dziewczyna utrzymywała kontakt podczas pobytu na odwyku. Równolegle Siwy staje przed trudnym zadaniem zatarcia śladów po brutalnym morderstwie Świra.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 136 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial kryminalny cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób lubiących mroczne historie osadzone w nadmorskiej scenerii. Kolejne przygody trójmiejskich policjantów będzie można zobaczyć na antenie telewizyjnej już pod koniec kwietnia. Warto zarezerwować sobie czas, aby sprawdzić, jak potoczą się losy funkcjonariuszy w nowym dochodzeniu. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce w czwartek wieczorem. Emisja 136. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:30 w TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która bez upiększania pokazuje walkę z najgroźniejszymi grupami przestępczymi, to trafiliście pod właściwy adres. Elitarna jednostka pod wodzą legendarnego "Musashiego" zmaga się z przemytem narkotyków oraz broni w gdańskim porcie. Bohaterowie często balansują na krawędzi prawa, by skutecznie uderzyć w struktury mafijne i dopaść sprawców skomplikowanych zbrodni. To propozycja dla fanów mocnych, realistycznych opowieści, w których każda decyzja policjanta ma swoją cenę. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)