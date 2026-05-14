"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1035

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" rzuciły nowe światło na mroczne zakamarki ludzkiej natury, z którymi mierzyli się wrocławscy funkcjonariusze. Jagiełło wraz z Kujawińską badali sprawę tragicznej śmierci Kacpra, a choć początkowo wszystko wskazywało na samobójczy skok z balkonu, ślady walki na ciele ofiary szybko zasugerowały udział osób trzecich. Dzięki tajemniczej notatce znalezionej w plecaku policjanci dotarli do Weseliny i odkryli, że chłopak pod wpływem swojej dziewczyny Oliwii brał udział w bezdusznym zakładzie o uwiedzenie szkolnej znajomej. Równolegle w serialu toczyła się intensywna obława na Chrzciciela, w której głównym podejrzanym stał się Kowalicki, działający prawdopodobnie z chęci zemsty za gwałt i śmierć swojej siostry. Wszystkie te wątki stworzyły obraz świata pełnego brutalnych układów oraz bolesnych konsekwencji dawnych czynów. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1035 - streszczenie
Rosa i Walczak zostają wezwani do makabrycznego odkrycia przy jednym z wrocławskich domów studenckich, gdzie w kontenerze na śmieci porzucono zwłoki Marka Jończyka. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazuje, że bezpośrednią przyczyną zatrzymania akcji serca u młodego mężczyzny było użycie paralizatora w połączeniu z bardzo wysokim stężeniem alkoholu w organizmie. W trakcie zbierania informacji o ofierze na jaw wychodzi wątek rzekomego gwałtu, o który Jończyk miał być wcześniej oskarżany. Głównym podejrzanym w sprawie staje się Daniel Świstowski, pracownik techniczny akademika, który wdał się w bójkę z denatem i przywłaszczył sobie jego plecak. Mężczyzna znika jednak bez śladu, co zmusza policjantów do rozpoczęcia poszukiwań na szeroką skalę. Jednocześnie Rosa otrzymuje wiadomość od Głowackiego, który twierdzi, że jest w posiadaniu dowodów potwierdzających jego niewinność.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1035 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Miłośnicy zagadek kryminalnych z Wrocławia z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tym dochodzeniu. Produkcja ta od lat utrzymuje stabilne miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby lubiące mocne historie policyjne. Warto zarezerwować sobie czas w czwartkowy wieczór, aby na bieżąco śledzić postępy w pracy funkcjonariuszy. Najnowszy, 1035. odcinek zostanie wyemitowany 21 maja 2026 roku na antenie kanału TV4 o godzinie 20:30.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
Ten popularny serial kryminalny przybliża codzienność funkcjonariuszy z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy pod okiem inspektora Kubisa walczą z przestępczością w stolicy Dolnego Śląska. Każdy epizod skupia się na innej, skomplikowanej sprawie, wymagającej od policjantów sprytu i doskonałej znajomości technik operacyjnych. Widzowie mogą obserwować pracę kilku zespołów, które mimo różnic w charakterach, potrafią skutecznie współpracować przy najtrudniejszych morderstwach czy porwaniach. Całość utrzymana jest w dynamicznym tonie, łączącym wątki zawodowe z prywatnymi perypetiami śledczych. W serialu występują:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)