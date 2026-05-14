"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1035

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" rzuciły nowe światło na mroczne zakamarki ludzkiej natury, z którymi mierzyli się wrocławscy funkcjonariusze. Jagiełło wraz z Kujawińską badali sprawę tragicznej śmierci Kacpra, a choć początkowo wszystko wskazywało na samobójczy skok z balkonu, ślady walki na ciele ofiary szybko zasugerowały udział osób trzecich. Dzięki tajemniczej notatce znalezionej w plecaku policjanci dotarli do Weseliny i odkryli, że chłopak pod wpływem swojej dziewczyny Oliwii brał udział w bezdusznym zakładzie o uwiedzenie szkolnej znajomej. Równolegle w serialu toczyła się intensywna obława na Chrzciciela, w której głównym podejrzanym stał się Kowalicki, działający prawdopodobnie z chęci zemsty za gwałt i śmierć swojej siostry. Wszystkie te wątki stworzyły obraz świata pełnego brutalnych układów oraz bolesnych konsekwencji dawnych czynów. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1035 - streszczenie

Rosa i Walczak zostają wezwani do makabrycznego odkrycia przy jednym z wrocławskich domów studenckich, gdzie w kontenerze na śmieci porzucono zwłoki Marka Jończyka. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazuje, że bezpośrednią przyczyną zatrzymania akcji serca u młodego mężczyzny było użycie paralizatora w połączeniu z bardzo wysokim stężeniem alkoholu w organizmie. W trakcie zbierania informacji o ofierze na jaw wychodzi wątek rzekomego gwałtu, o który Jończyk miał być wcześniej oskarżany. Głównym podejrzanym w sprawie staje się Daniel Świstowski, pracownik techniczny akademika, który wdał się w bójkę z denatem i przywłaszczył sobie jego plecak. Mężczyzna znika jednak bez śladu, co zmusza policjantów do rozpoczęcia poszukiwań na szeroką skalę. Jednocześnie Rosa otrzymuje wiadomość od Głowackiego, który twierdzi, że jest w posiadaniu dowodów potwierdzających jego niewinność.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1035 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy zagadek kryminalnych z Wrocławia z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w tym dochodzeniu. Produkcja ta od lat utrzymuje stabilne miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby lubiące mocne historie policyjne. Warto zarezerwować sobie czas w czwartkowy wieczór, aby na bieżąco śledzić postępy w pracy funkcjonariuszy. Najnowszy, 1035. odcinek zostanie wyemitowany 21 maja 2026 roku na antenie kanału TV4 o godzinie 20:30.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial kryminalny przybliża codzienność funkcjonariuszy z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy pod okiem inspektora Kubisa walczą z przestępczością w stolicy Dolnego Śląska. Każdy epizod skupia się na innej, skomplikowanej sprawie, wymagającej od policjantów sprytu i doskonałej znajomości technik operacyjnych. Widzowie mogą obserwować pracę kilku zespołów, które mimo różnic w charakterach, potrafią skutecznie współpracować przy najtrudniejszych morderstwach czy porwaniach. Całość utrzymana jest w dynamicznym tonie, łączącym wątki zawodowe z prywatnymi perypetiami śledczych. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)