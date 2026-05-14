"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1429

Ostatnio w serialu "Policjantki i Policjanci" atmosfera zrobiła się wyjątkowo gęsta, a wszystko za sprawą dramatycznych wydarzeń, które uderzyły w sam środek policyjnego zespołu. Podczas pełnienia służby Miłosz został niespodziewanie uprowadzony sprzed własnego bloku, co zmusiło kolegów do natychmiastowej i desperackiej akcji ratunkowej. Sprawę przejęli Mikołaj oraz Jacek, którym dzięki monitoringowi udało się namierzyć busa zarejestrowanego w odległym Zakopanem. Kontakt z tamtejszą komendą ujawnił, że na wolność wyszedł właśnie człowiek szukający zemsty za dawną służbę Bachledy w górach. Choć tropy wyraźnie prowadziły w mroczną przeszłość, to uciekające minuty nieubłaganie działały na niekorzyść porwanego funkcjonariusza. Pora zatem sprawdzić, dokąd ostatecznie doprowadzą te wszystkie ślady.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1429 - streszczenie

Lena i Bartosz zostają wezwani na miejsce strzelaniny, do której doszło w prywatnym domu. W wyniku tego zdarzenia właścicielka nieruchomości odnosi lekkie obrażenia, jednak sytuacja jej męża jest znacznie poważniejsza, gdyż mężczyzna w ciężkim stanie walczy o życie. Poszkodowana kobieta przekazuje funkcjonariuszom, że widziała dwóch napastników w maskach. Po sprawdzeniu nagrań z monitoringu wychodzi na jaw, że ranny utrzymywał kontakty z niebezpiecznymi postaciami, w tym z byłym handlarzem narkotyków Kosą oraz szefem gangu, Waldemarem Wachem. Policjanci zaczynają szukać sprawców w półświatku przestępczym, licząc na szybki przełom w śledztwie. W tym samym czasie Szulc podejmuje intensywne starania, aby odnaleźć świadka gotowego obciążyć Kostyrę swoimi zeznaniami.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1429 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy wrocławskich funkcjonariuszy można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdy przypadek przynosi nowe wyzwania dla patroli. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane pracą służb mundurowych oraz ich życiem prywatnym. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Lena i Bartosz poradzą sobie z nowym dochodzeniem, warto zarezerwować sobie wieczór. Premiera nadchodzącej historii odbędzie się już niedługo. Odcinek numer 1429 zostanie wyemitowany 21 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten serial to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi zaglądać za kulisy pracy mundurowych patrolujących ulice Wrocławia. Fabuła pokazuje nie tylko widowiskowe interwencje, ale też zwyczajne ludzkie problemy, z którymi mundurowi mierzą się po zdjęciu munduru. Każdy z bohaterów ma swoją unikalną historię, co sprawia, że z zapartym tchem obserwujemy ich wzloty i upadki zarówno w służbie, jak i w miłości. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)