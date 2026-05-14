"Gliniarze": streszczenie odcinka 1209

W ostatnim odcinku serialu "Gliniarze" detektywi zmierzyli się z mroczną sprawą, która wstrząsnęła jedną z podwarszawskich miejscowości. Na obrzeżach wsi odnaleziono ciało młodego aktywisty walczącego o ochronę lasów, co natychmiast zmusiło funkcjonariuszy do rozpoczęcia intensywnego śledztwa. Natalia i Kuba weryfikowali różne tropy, sprawdzając zarówno byłą dziewczynę ofiary mającą problemy z narkotykami, jak i dewelopera, który wcześniej groził aktywiście. Policjanci wyjaśnili również kwestię zagadkowego listu od mieszkańców wsi i przekonali się, że za całą historią kryła się sieć niebezpiecznych powiązań. Ostatnie wydarzenia pokazały, że w policyjnej pracy nic nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1209 - streszczenie

Olgierd i Krzysiek prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci biznesmena i jego żony, których ciała odnaleziono w ich prywatnej posiadłości. W toku zbierania dowodów detektywi dowiadują się, że kobieta miała romans, co rzuca nowe światło na całe zdarzenie. Głównym podejrzanym staje się odrzucony kochanek, który mógł szukać zemsty za zakończenie relacji. Funkcjonariusze sprawdzają ten trop, jednak śledztwo przybiera nieoczekiwany obrót po odkryciu faktów z przeszłości zamordowanego przedsiębiorcy. Te nowe informacje zmuszają policjantów do całkowitej weryfikacji dotychczasowych założeń i poszukiwania sprawcy w zupełnie innym kręgu osób.

"Gliniarze" odc. 1209 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji kryminalnych z pewnością nie będą chcieli przegapić tego spotkania z warszawskimi detektywami. Serial jest stałym punktem ramówki i od lat przyciąga przed ekrany rzesze osób zainteresowanych pracą policji. Każda historia jest prezentowana w przystępny sposób, a regularne godziny emisji pozwalają łatwo śledzić postępy w kolejnych sprawach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 21 maja 2026 roku. Transmisja odbędzie się na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial kryminalny pokazuje dynamiczną pracę funkcjonariuszy, którzy codziennie mierzą się z najgroźniejszymi przestępcami w stolicy. Akcja każdego odcinka skupia się na rozwiązywaniu trudnych zagadek i ukazuje realia życia policjantów z wydziału kryminalnego. Bohaterowie muszą wykazać się dużą odpornością i sprytem, aby skutecznie walczyć z bezprawiem na ulicach Warszawy. To doskonała propozycja dla każdego, kto lubi obserwować, jak krok po kroku odkrywana jest prawda o mrocznych wydarzeniach. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)