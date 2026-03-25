"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 1006: demony Dagmary Górskiej powracają, gdy na komendzie pojawia się siostra zamordowanego przez nią Bastiana

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, balansując między mrożącą krew w żyłach sprawą a osobistymi dramatami bohaterów. Byliśmy świadkami brutalnego porwania właściciela siłowni, Piotra Śledzickiego, którego sprawcy uprowadzili na oczach jego partnerki. Kobieta wkrótce otrzymała żądanie okupu oraz wstrząsające nagranie z udziałem jej ukochanego, co skłoniło ją do przekazania części pieniędzy. Prowadzący śledztwo Walczak i Kłos szybko jednak zaczęli wątpić w prawdziwość całego zdarzenia. W tle tych wydarzeń Sławek, choć cieszył się z nadchodzącego ojcostwa, przeżywał trudne chwile w związku z Joanną. Co tym razem przyniesie nam praca wrocławskich kryminalnych?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1006 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku duet śledczych Garda i Górska zmierzy się ze sprawą bestialskiego gwałtu, którego ofiarą padła Izabela Rawicz. Pierwsze podejrzenia padają na Leona Różyckiego, który w przeszłości był już skazany za podobne czyny i dopiero co opuścił zakład karny. Obciąża go zeznanie świadka, Leszka Malinowskiego, który rozpoznał na miejscu zdarzenia charakterystyczną furgonetkę należącą do recydywisty, mimo że ten przedstawia solidne alibi. Komplikacji dodaje fakt, że sama ofiara twierdzi, iż napastnik był znacznie młodszy, co kieruje uwagę policjantów na syna Leona, Kacpra, w którego samochodzie odnaleziona zostaje karta biblioteczna Izabeli. Jednocześnie prywatne demony Dagmary Górskiej powracają, gdy na komendzie pojawia się siostra zamordowanego przez nią Bastiana Bosackiego, zdeterminowana, by odnaleźć zaginionego brata, co zmusza policjantkę do desperackiej obrony swojej mrocznej tajemnicy.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1006 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje na dalszy rozwój wydarzeń i rozwiązania kolejnej kryminalnej zagadki. Nowe śledztwo, a także osobiste problemy komisarz Górskiej, z pewnością dostarczą wielu emocji. Widzowie, którzy nie chcą przegapić premierowych losów wrocławskich śledczych, powinni zarezerwować sobie czas w nadchodzącym tygodniu. Najnowszy, 1006. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat trzyma w napięciu, prezentując pracę wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa. Każdy epizod to nowa, wciągająca sprawa, od zabójstw po porwania, która wymaga od bohaterów nie tylko sprytu, ale i stalowych nerwów. Dzięki zgranym zespołom i dynamicznej akcji serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. W rolach głównych występują znakomici polscy aktorzy: