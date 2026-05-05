"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 146

Redakcja Eska Cinema
2026-05-05 8:46

W 146. odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" Wiktor i Maja muszą zająć się sprawą brutalnego ataku na młodą kobietę znalezioną w parku. Anita Pikuła znajduje się w ciężkim stanie i nie może pomóc śledczym, więc ci muszą polegać na tajemniczym rysunku znalezionym przy poszkodowanej. Policjanci szybko odkrywają, że ojciec dziewczyny nie mówi im całej prawdy o ich relacjach. Tymczasem w mieście dochodzi do kolejnego ataku Szubienicznika, który bierze na cel osobę mającą na sumieniu tragiczny wypadek drogowy.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" przyniosły mroczną i bolesną zagadkę, rzucając nowe światło na skomplikowane relacje rodzinne. Wszystko zaczęło się od tragicznego odkrycia uczniów podczas lekcji w terenie, którzy w rzece natknęli się na ciało Janiny Lewczuk. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta jeszcze żyła w momencie wpadnięcia do wody, a ślady krwi znalezione w mieszkaniu oraz agresywne skłonności jej syna, Bartka, szybko uczyniły z niego głównego podejrzanego. Sytuację dodatkowo skomplikowały nagrania z monitoringu ujawniające nocną wizytę byłego męża, Romana, który utrzymywał, że jedynie bronił Janinę przed atakiem ze strony syna. Równolegle do głośnego śledztwa w sprawie domniemanego matkobójstwa, Pola podjęła ryzykowną grę i ukryła poszukiwaną Klarę. Jakie zatem tajemnice wyjdą na jaw w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 146 - streszczenie

Wiktor i Maja rozpoczynają dochodzenie w sprawie Anity Pikuły, która po gwałcie została znaleziona w parku w bardzo ciężkim stanie. Dziewczyna nie jest w stanie składać zeznań, a jedynym tropem dla śledczych okazuje się odnaleziony rysunek z adresem prowadzącym do jej ojca. Robert twierdzi, że nie widział się z córką od dwóch tygodni, jednak matka dziewczyny szybko ujawnia kłamstwo mężczyzny. Podczas przeszukania pokoju Anity policjanci zabezpieczają szkice, których treść sugeruje, że mogło dochodzić tam do molestowania. W tym samym czasie swoją działalność kontynuuje Szubienicznik, który pozbawia życia kolejną osobę. Jego nową ofiarą zostaje mężczyzna odpowiedzialny za spowodowanie wypadku samochodowego pod wpływem alkoholu.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 146 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe przygody trójmiejskich policjantów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i regularnie przyciągają przed ekrany sporą grupę osób. Fani kryminalnych zagadek mogą być pewni, że i tym razem nie zabraknie skomplikowanych wątków związanych z brutalnymi przestępstwami. Najnowsze odcinki można śledzić w ramówce wieczornej, co pozwala na spokojny seans po całym dniu obowiązków. Epizod ten zostanie wyemitowany 12 maja 2026 roku. Premierowy pokaz odbędzie się na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie o twardych policjantach z elitarnej jednostki, to losy grupy dowodzonej przez "Musashiego" Gołaszewskiego z pewnością was wciągną. Śledzimy tutaj działania specjalistów, którzy próbują rozbić niebezpieczną siatkę przemytników działających na terenie gdańskiego portu. Funkcjonariusze często muszą mierzyć się z brutalną rzeczywistością i naginać obowiązujące przepisy, aby skutecznie walczyć z przestępczością zorganizowaną. To dynamiczna opowieść, w której każda sprawa kryminalna może mieć drugie dno związane z mafijnymi interesami. W serialu występują:

  • Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
  • Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
  • Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
  • Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
  • Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
  • Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
  • Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
  • Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
  • Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
  • Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)
