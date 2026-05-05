"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 146

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" przyniosły mroczną i bolesną zagadkę, rzucając nowe światło na skomplikowane relacje rodzinne. Wszystko zaczęło się od tragicznego odkrycia uczniów podczas lekcji w terenie, którzy w rzece natknęli się na ciało Janiny Lewczuk. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta jeszcze żyła w momencie wpadnięcia do wody, a ślady krwi znalezione w mieszkaniu oraz agresywne skłonności jej syna, Bartka, szybko uczyniły z niego głównego podejrzanego. Sytuację dodatkowo skomplikowały nagrania z monitoringu ujawniające nocną wizytę byłego męża, Romana, który utrzymywał, że jedynie bronił Janinę przed atakiem ze strony syna. Równolegle do głośnego śledztwa w sprawie domniemanego matkobójstwa, Pola podjęła ryzykowną grę i ukryła poszukiwaną Klarę. Jakie zatem tajemnice wyjdą na jaw w kolejnym odcinku?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 146 - streszczenie
Wiktor i Maja rozpoczynają dochodzenie w sprawie Anity Pikuły, która po gwałcie została znaleziona w parku w bardzo ciężkim stanie. Dziewczyna nie jest w stanie składać zeznań, a jedynym tropem dla śledczych okazuje się odnaleziony rysunek z adresem prowadzącym do jej ojca. Robert twierdzi, że nie widział się z córką od dwóch tygodni, jednak matka dziewczyny szybko ujawnia kłamstwo mężczyzny. Podczas przeszukania pokoju Anity policjanci zabezpieczają szkice, których treść sugeruje, że mogło dochodzić tam do molestowania. W tym samym czasie swoją działalność kontynuuje Szubienicznik, który pozbawia życia kolejną osobę. Jego nową ofiarą zostaje mężczyzna odpowiedzialny za spowodowanie wypadku samochodowego pod wpływem alkoholu.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 146 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Nowe przygody trójmiejskich policjantów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i regularnie przyciągają przed ekrany sporą grupę osób. Fani kryminalnych zagadek mogą być pewni, że i tym razem nie zabraknie skomplikowanych wątków związanych z brutalnymi przestępstwami. Najnowsze odcinki można śledzić w ramówce wieczornej, co pozwala na spokojny seans po całym dniu obowiązków. Epizod ten zostanie wyemitowany 12 maja 2026 roku. Premierowy pokaz odbędzie się na kanale TV4 o godzinie 21:30.
Polecany artykuł:
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie historie o twardych policjantach z elitarnej jednostki, to losy grupy dowodzonej przez "Musashiego" Gołaszewskiego z pewnością was wciągną. Śledzimy tutaj działania specjalistów, którzy próbują rozbić niebezpieczną siatkę przemytników działających na terenie gdańskiego portu. Funkcjonariusze często muszą mierzyć się z brutalną rzeczywistością i naginać obowiązujące przepisy, aby skutecznie walczyć z przestępczością zorganizowaną. To dynamiczna opowieść, w której każda sprawa kryminalna może mieć drugie dno związane z mafijnymi interesami. W serialu występują:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)