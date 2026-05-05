"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 146

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" przyniosły mroczną i bolesną zagadkę, rzucając nowe światło na skomplikowane relacje rodzinne. Wszystko zaczęło się od tragicznego odkrycia uczniów podczas lekcji w terenie, którzy w rzece natknęli się na ciało Janiny Lewczuk. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta jeszcze żyła w momencie wpadnięcia do wody, a ślady krwi znalezione w mieszkaniu oraz agresywne skłonności jej syna, Bartka, szybko uczyniły z niego głównego podejrzanego. Sytuację dodatkowo skomplikowały nagrania z monitoringu ujawniające nocną wizytę byłego męża, Romana, który utrzymywał, że jedynie bronił Janinę przed atakiem ze strony syna. Równolegle do głośnego śledztwa w sprawie domniemanego matkobójstwa, Pola podjęła ryzykowną grę i ukryła poszukiwaną Klarę. Jakie zatem tajemnice wyjdą na jaw w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 146 - streszczenie

Wiktor i Maja rozpoczynają dochodzenie w sprawie Anity Pikuły, która po gwałcie została znaleziona w parku w bardzo ciężkim stanie. Dziewczyna nie jest w stanie składać zeznań, a jedynym tropem dla śledczych okazuje się odnaleziony rysunek z adresem prowadzącym do jej ojca. Robert twierdzi, że nie widział się z córką od dwóch tygodni, jednak matka dziewczyny szybko ujawnia kłamstwo mężczyzny. Podczas przeszukania pokoju Anity policjanci zabezpieczają szkice, których treść sugeruje, że mogło dochodzić tam do molestowania. W tym samym czasie swoją działalność kontynuuje Szubienicznik, który pozbawia życia kolejną osobę. Jego nową ofiarą zostaje mężczyzna odpowiedzialny za spowodowanie wypadku samochodowego pod wpływem alkoholu.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 146 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe przygody trójmiejskich policjantów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i regularnie przyciągają przed ekrany sporą grupę osób. Fani kryminalnych zagadek mogą być pewni, że i tym razem nie zabraknie skomplikowanych wątków związanych z brutalnymi przestępstwami. Najnowsze odcinki można śledzić w ramówce wieczornej, co pozwala na spokojny seans po całym dniu obowiązków. Epizod ten zostanie wyemitowany 12 maja 2026 roku. Premierowy pokaz odbędzie się na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie o twardych policjantach z elitarnej jednostki, to losy grupy dowodzonej przez "Musashiego" Gołaszewskiego z pewnością was wciągną. Śledzimy tutaj działania specjalistów, którzy próbują rozbić niebezpieczną siatkę przemytników działających na terenie gdańskiego portu. Funkcjonariusze często muszą mierzyć się z brutalną rzeczywistością i naginać obowiązujące przepisy, aby skutecznie walczyć z przestępczością zorganizowaną. To dynamiczna opowieść, w której każda sprawa kryminalna może mieć drugie dno związane z mafijnymi interesami. W serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)