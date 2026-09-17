W poprzednim odcinku Paweł nie krył rozczarowania decyzją syna w sprawie stypendium. Wciąż liczył, że Pawełek zmieni zdanie, bo oficjalnie jeszcze nie odmówił. Młody Lubicz chciał jednak spotkać się z doktor Dudek i poinformować ją, że rezygnuje z wyjazdu. Jerzy narzekał na bezsenność i wyczerpanie, a Oskar martwił się o brata, choć był pochłonięty organizacją winobrania w swojej winnicy. Miłka dopięła swego i Patrycja z Mariuszem zgodzili się na kieszonkowe. Kwarc zaproponował Kubie podwyżkę, ale chłopak wolał zarobić sam. Brajan spóźnił się na spotkanie z Barbarą, która chciała wybrać jesienne atrakcje. Ula pośpieszyła do domu, gdzie Leopold opiekował się dziećmi, i doszła do wniosku, że musi zatrudnić opiekunkę. Wieczorem zadzwoniła do Kornela, ale telefon odebrała Ostra. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4741 - streszczenie

Ula opowie Grażynie o rozmowach z Kornelem. Wreszcie uda jej się skontaktować z nim i umówić na spotkanie. Przy okazji ustalą też sprawy związane z opiekunką do dzieci. Kornel zadeklaruje, że może pokryć nawet całe jej wynagrodzenie, ale postawi jeden warunek. Będzie chciał regularnie widywać się z dziećmi. Tola, słuchając narzekań ojca, coraz bardziej obwinia się o to, że Pawełek zrezygnował z wyjazdu do Sztokholmu. Wróci do tej sprawy, lecz młody Lubicz zapewni ją, że nie ma wątpliwości co do swojej decyzji. Skupi się już na zbliżającym się wyjeździe w Bieszczady. W Rosso Monika ogłosi decyzję w sprawie jesiennego menu, w którym dominować będą propozycje Bazylego. Jerzy spróbuje namówić Antka i Renatę na wyjazd na winobranie do winnicy Oskara.

„Klan” odcinek 4741 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4741. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje w piątek, 25 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Informacji o ewentualnej powtórce lub dostępności odcinka warto szukać w aktualnym programie stacji.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach blisko związanych z ich życiem. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi napięciami, problemami w związkach, chorobami i kłopotami zawodowymi. Ważną częścią ich świata są też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy oraz dzieci Lubiczów. W centrum historii pozostają bliskość, odpowiedzialność, konflikty i decyzje, które potrafią zmienić relacje między bohaterami. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Jakub Świderski jako Norbert Piątkowski

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Daniel Zawadzki jako Michał Chojnicki