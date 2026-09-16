"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 484

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-16 9:07

W 484. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” uroczysta kolacja szybko zamieni się w bardzo niezręczną sytuację. Catalina pojawi się na niej z Adrianem, co nie umknie Cruz. Markiza wykorzysta okazję, by upokorzyć chłopaka na oczach zebranych. Tymczasem Curro podejmie ważną decyzję w sprawie Martiny.

W poprzednim odcinku Curro coraz bardziej martwił się o bezpieczeństwo Martiny. Pía słabła w jaskini, a Jana i María robiły wszystko, by podtrzymać ją na duchu. Santos znalazł sposób na zemstę na Verze, a Virtudes niespodziewanie straciła posadę u dona Fermína. Manuel zaprosił Catalinę na rodzinną kolację. Z kolei na podwieczorku zorganizowanym przez Margaritę pojawiła się księżna de Carril.

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 484 - streszczenie

María Antonia stanowczo sprzeciwi się wyjazdowi Alonsa z La Promesy. Curro ruszy do sanatorium i postanowi zabrać stamtąd Martinę. Na uroczystej kolacji Catalina pojawi się z Adrianem. Cruz nie przepuści takiej okazji i publicznie upokorzy chłopaka. Simona wpadnie również na pomysł wznowienia produkcji dżemów. Pieniądze z ich sprzedaży mają wesprzeć Virtudes, która straciła posadę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 484 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

484. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Ewentualne zmiany godziny emisji mogą wynikać z bieżącej ramówki stacji.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa pełna miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości La Promesa, należącej do rodu Luján. Jako dziecko Jana była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Wszystko skomplikowało się, gdy zakochała się w Manuelu, synu markiza. Ich uczuciu stoją na drodze różnice klasowe, tajemnice oraz interesy mieszkańców posiadłości. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
Mężczyzna we fraku i służąca w białym czepku w pałacu. O serialu La Promesa - pałac tajemnic przeczytasz na Eska.
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Rolki

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic