W poprzednim odcinku Curro coraz bardziej martwił się o bezpieczeństwo Martiny. Pía słabła w jaskini, a Jana i María robiły wszystko, by podtrzymać ją na duchu. Santos znalazł sposób na zemstę na Verze, a Virtudes niespodziewanie straciła posadę u dona Fermína. Manuel zaprosił Catalinę na rodzinną kolację. Z kolei na podwieczorku zorganizowanym przez Margaritę pojawiła się księżna de Carril.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 484 - streszczenie

María Antonia stanowczo sprzeciwi się wyjazdowi Alonsa z La Promesy. Curro ruszy do sanatorium i postanowi zabrać stamtąd Martinę. Na uroczystej kolacji Catalina pojawi się z Adrianem. Cruz nie przepuści takiej okazji i publicznie upokorzy chłopaka. Simona wpadnie również na pomysł wznowienia produkcji dżemów. Pieniądze z ich sprzedaży mają wesprzeć Virtudes, która straciła posadę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 484 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

484. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Ewentualne zmiany godziny emisji mogą wynikać z bieżącej ramówki stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa pełna miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości La Promesa, należącej do rodu Luján. Jako dziecko Jana była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Wszystko skomplikowało się, gdy zakochała się w Manuelu, synu markiza. Ich uczuciu stoją na drodze różnice klasowe, tajemnice oraz interesy mieszkańców posiadłości. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández