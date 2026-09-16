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W poprzednim odcinku Curro coraz bardziej martwił się o bezpieczeństwo Martiny. Pía słabła w jaskini, a Jana i María robiły wszystko, by podtrzymać ją na duchu. Santos znalazł sposób na zemstę na Verze, a Virtudes niespodziewanie straciła posadę u dona Fermína. Manuel zaprosił Catalinę na rodzinną kolację. Z kolei na podwieczorku zorganizowanym przez Margaritę pojawiła się księżna de Carril.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 484 - streszczenie
María Antonia stanowczo sprzeciwi się wyjazdowi Alonsa z La Promesy. Curro ruszy do sanatorium i postanowi zabrać stamtąd Martinę. Na uroczystej kolacji Catalina pojawi się z Adrianem. Cruz nie przepuści takiej okazji i publicznie upokorzy chłopaka. Simona wpadnie również na pomysł wznowienia produkcji dżemów. Pieniądze z ich sprzedaży mają wesprzeć Virtudes, która straciła posadę.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 484 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
484. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 15:05. Ewentualne zmiany godziny emisji mogą wynikać z bieżącej ramówki stacji.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa pełna miłości, intryg i rodzinnych sekretów. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości La Promesa, należącej do rodu Luján. Jako dziecko Jana była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudniła się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Wszystko skomplikowało się, gdy zakochała się w Manuelu, synu markiza. Ich uczuciu stoją na drodze różnice klasowe, tajemnice oraz interesy mieszkańców posiadłości. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández