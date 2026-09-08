W poprzednim odcinku Halil powiedział Munevver, że zwolnił Remziego, bo poszukiwania Yasemin i Pakize nie przynosiły rezultatów. Wciąż jednak ukrywał przed nią, że jej córka jest w śpiączce. Remzi zażądał pieniędzy i zagroził Halilowi, że wyjawi Munevver prawdę. Yasemin nadal kryła swój związek z Burakiem, ale Ayfer zdradziła Meltem, że dziewczyna była u niego na kolacji. Obie postanowiły rozdzielić zakochanych. Munevver przyłapała też Mine na wynoszeniu rzeczy z domu, a potem usłyszała rozmowę Ayfer i Elmas o pielęgniarce Yasemin. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 43 - streszczenie

Munevver dowie się, że Burak zaprosił do domu pielęgniarkę Yasemin. Podejrzenie, że dziewczyna może być jej wnuczką, nie da jej spokoju, dlatego postanowi porozmawiać z Burakiem. Tymczasem Kerem usłyszy od Yasemin, że traktuje go tylko jak przyjaciela. Zrozumie wtedy, że jego uczucia nie są odwzajemnione. Yasemin wyzna matce, że się zakochała, a Mine obieca, że będzie dzwonić do niej każdego dnia. Halil przygotuje pieniądze dla Ramziego, który go szantażuje.

„Splątane losy” odcinek 43 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

43. odcinek „Splątanych losów” zostanie wyemitowany 11 września 2026 roku o godz. 14:00 w TVP1. Munevver nie odpuści, gdy dowie się o pielęgniarce Yasemin zaproszonej przez Buraka do domu. Rozmowa z mężczyzną może przybliżyć ją do odpowiedzi na nurtujące ją pytania.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie Münevver, której życie wywraca się do góry nogami, gdy pod jej domem pojawia się kilkuletnia Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną dotąd wnuczką zamożnej kobiety. Jej przybycie ponownie otwiera sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. W centrum historii są rodzinne tajemnice oraz konsekwencje decyzji, które odbiły się na kilku pokoleniach. Ważny jest też rodzący się związek Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowany przez sytuację ich bliskich. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer