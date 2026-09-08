W poprzednim odcinku Yasemin została na kolacji u Buraka. Halil zwolnił Mahira z pracy. Münevver martwiła się, bo wnuczka nie dawała jej znaku życia. Ayfer wypytywała Yasemin o rodzinę, a Remzi po raz kolejny szantażował Halila. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 42 - streszczenie

Halil powie Münevver, że zwolnił Remziego, ponieważ poszukiwania Yasemin i Pakize nie przyniosły żadnych rezultatów. Wciąż jednak zatai przed nią, że jej córka jest w śpiączce. Remzi zażąda od Halila pieniędzy i zagrozi, że wyjawi Münevver prawdę. Yasemin nadal będzie ukrywać swój związek z Burakiem. Gdy Ayfer powie Meltem, że Burak zaprosił Yasemin na kolację, obie postanowią rozdzielić tę parę. Münevver przyłapie Mine na wynoszeniu z domu różnych rzeczy, a później usłyszy rozmowę Ayfer z Elmas o Yasemin, pielęgniarce.

„Splątane losy” odcinek 42 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

42. odcinek serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 14:00 na antenie TVP1.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine pod domem zamożnej Münevver. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką kobiety. Jej przyjazd na nowo otwiera sprawy związane z córką Münevver i dawnym rozpadem rodziny. Bohaterowie muszą zmierzyć się z rodzinną tajemnicą oraz skutkami decyzji, które wpłynęły na kilka pokoleń. W tle rozwija się uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich bliskich. W serialu występują m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer