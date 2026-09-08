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W poprzednim odcinku Mine sortowała ubrania według kolorów i pokazała, czego nauczyła się od Pinar. Halil dał Remziemu tydzień na zdobycie informacji o Pakize i Yasemin. Dowiedział się też, że Remzi współpracuje z Mahirem. Münevver martwiła się o bezpieczeństwo Mine, a Tahsin planował podróż do Stambułu. Co wydarzy się dalej?
„Splątane losy” odcinek 41 - streszczenie
Yasemin zostanie u Buraka na kolacji. Halil zwolni Mahira z pracy. Münevver zacznie się niepokoić, bo Mine nie zadzwoni do niej. Ayfer zapyta Yasemin o rodzinę. Remzi po raz kolejny zaszantażuje Halila.
„Splątane losy” odcinek 41 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
41. odcinek serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 14:05. Tego dnia sytuacja Yasemin, Halila i Münevver znów się skomplikuje.
„Splątane losy” - opis serialu i obsada
„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie Münevver, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką zamożnej kobiety. Jej przybycie otwiera dawne sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. Ważną częścią historii jest też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich bliskich. W serialu występują:
W serialu występują:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Hazal Güzel jako Mine
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer