W poprzednim odcinku Mine sortowała ubrania według kolorów i pokazała, czego nauczyła się od Pinar. Halil dał Remziemu tydzień na zdobycie informacji o Pakize i Yasemin. Dowiedział się też, że Remzi współpracuje z Mahirem. Münevver martwiła się o bezpieczeństwo Mine, a Tahsin planował podróż do Stambułu. Co wydarzy się dalej?

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„Splątane losy” odcinek 41 - streszczenie

Yasemin zostanie u Buraka na kolacji. Halil zwolni Mahira z pracy. Münevver zacznie się niepokoić, bo Mine nie zadzwoni do niej. Ayfer zapyta Yasemin o rodzinę. Remzi po raz kolejny zaszantażuje Halila.

„Splątane losy” odcinek 41 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

41. odcinek serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany 9 września 2026 roku na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 14:05. Tego dnia sytuacja Yasemin, Halila i Münevver znów się skomplikuje.

„Splątane losy” - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o rodzinie Münevver, której życie zmienia pojawienie się kilkuletniej Mine. Dziewczynka okazuje się nieznaną wnuczką zamożnej kobiety. Jej przybycie otwiera dawne sprawy związane z córką Münevver i rozpadem rodziny. Ważną częścią historii jest też uczucie Yasemin i młodego lekarza Buraka, komplikowane przez sytuację ich bliskich. W serialu występują:

W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Hazal Güzel jako Mine

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer