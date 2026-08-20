„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o zamożnej rodzinie, której życie staje na głowie, gdy pod ich opiekę trafia mała Mine. Mine pojawia się niespodziewanie pod drzwiami Münevver, a to uruchamia wspomnienia i wraca temat dawniej zerwanej więzi z córką właścicielki posiadłości. To opowieść o konsekwencjach dawnych decyzji i o tym, jak trudno po latach odbudować relacje, które kiedyś się rozpadły. W tle widać zderzenie dwóch światów, gdzie tradycja i rodzinne tajemnice grają pierwsze skrzypce. Poza rodzinnymi dramata mi rośnie też uczucie między Yasemin i Burakiem, ale para wciąż wpada na kolejne przeszkody. Co wydarzy się w 27. odcinku?

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"Splątane losy" odc. 27 - streszczenie

W 27. odcinku Mine idzie na spacer z Suzan i przy okazji lepiej poznaje okolicę. Po drodze dziewczynka poznaje sąsiadów, a jedno ze spotkań kończy się miłym upominkiem. Później Mine trafia pod opiekę Pinar, która zabiera ją do kawiarni Deniza. W tym czasie Burak wymyśla grę, żeby w końcu zbliżyć się do Yasemin. Tymczasem Ayfer wdaje się w ostrą kłótnię z Leman.

"Splątane losy" odc. 27 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie czekają na kolejny ciąg tej rodzinnej historii. Każdy odcinek dokłada nowe szczegóły do przeszłości Münevver i historii jej wnuczki. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych wydarzeń, zapisz sobie termin w popołudniowej ramówce. Serial można oglądać na antenie TVP1. Odcinek 27 zobaczysz w TVP1 20 sierpnia 2026 o 14:00.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o rodzinie Ketenci i o tym, jak w ich życie wchodzą różnice społeczne oraz odpowiedzialność za innych. W centrum są tajemnice z przeszłości i walka o szczęście, mimo że los ciągle rzuca bohaterom kłody pod nogi. Twórcy łączą tu romans z konfliktami między pokoleniami, a w historię wplątanych jest wiele wyrazistych postaci. Ważną postacią jest też mała Mine, bo jej obecność zmusza dorosłych do spojrzenia inaczej na własne decyzje. W obsadzie są m.in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Hazal Güzel (jako Mine)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)