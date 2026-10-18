Splątane losy, odcinek 69: Meltem i Ezgi zjednoczą się przeciwko Yasemin. Dziewczyna nie zazna spokoju

Meltem i Ezgi zaplanują, jak uprzykrzyć życie Yasemin w 69. odcinku „Splątanych losów”

Meltem od dawna nie akceptuje związku Yasemin z Burakiem. W 68. odcinku „Splątanych losów” usłyszała, jak ordynator chwali pielęgniarkę i proponuje jej stałą pracę na SOR-ze. Ta wiadomość ją zaskoczy. Teraz, wspólnie z Ezgi w 69. odcinku „Splątanych losów” zacznie zastanawiać się, jak zaszkodzić rywalce. W tej sytuacji Yasemin będzie musiała zmierzyć się z kolejnymi problemami, choć już teraz jej sytuacja jest skomplikowana przez tajemnice, które ukrywa przed ukochanym.

Mine wróci do domu po chorobie w 69. odcinku „Splątanych losów”

Mine wróci do domu po chorobie, co przyniesie ulgę Yasemin. Pielęgniarka od kilku dni martwiła się o stan siostry. W 66. odcinku „Splątanych losów” poprosiła nawet Şengul o pomoc w zdobyciu informacji o jej zdrowiu. Nie potrafiła przestać się niepokoić, dlatego potajemnie odwiedzała Mine w szpitalu. Powrót dziewczynki do domu nie oznacza jednak, że problemy Yasemin się skończą, nadal będzie musiała mierzyć się z trudnościami w relacji z Burakiem oraz napiętą sytuacją wokół Münevver. W dodatku wciąż będzie ukrywać przed lekarzem rodzinne tajemnice.

Ayfer zacznie obawiać się wyprowadzki w 69. odcinku „Splątanych losów”

Ayfer będzie bała się wyprowadzki, choć pieniądze otrzymane od Münevver zacznie postrzegać jako szansę na rozpoczęcie nowego życia. Kobieta znajdzie się więc w trudnym położeniu. Z jednej strony będzie mogła myśleć o zmianie dotychczasowej sytuacji, z drugiej niepokój związany z opuszczeniem domu nie pozwoli jej spokojnie podejść do przyszłości. Tymczasem Pinar zauważy napięcie panujące w rodzinie. Dziewczyna zacznie podejrzewać, że jej rodzice planują się rozstać. Nie będzie miała pewności, co dokładnie dzieje się między nimi, ale atmosfera w domu wzbudzi jej niepokój.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 69. odcinka

Odcinek 69. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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