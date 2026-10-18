Dziedzictwo, odcinek 1053: Atakan doprowadzi do aresztowania Poyraza. Wszystko przez jedną wiadomość [ZDJĘCIA]

Atakan sprowokuje Poyraza w 1053. odcinku „Dziedzictwa”

W 1051. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz odkrył plan Atakana dotyczący Pelin i w porę zapobiegł jej porwaniu. Brat Pelin nie odpuści po tym jak Poyraz odmówił przyjęcia miliona dolarów za wydanie Pelin. Teraz Poyraz będzie musiał zmierzyć się z kolejną zasadzką ze strony Atakana. Doprowadzi do sytuacji, w której Poyraz straci panowanie nad sobą i wyśle Atakanowi wiadomość zawierającą groźby. Atakan natychmiast wykorzysta jego słowa. Doprowadzi do aresztowania Poyraza, stawiając go w bardzo trudnej sytuacji. Jedna wiadomość wystarczy, by konflikt między mężczyznami przybrał poważny obrót.

Nana będzie wspierać Poyraza w 1053. odcinku „Dziedzictwa”

Po aresztowaniu Poyraz nie zostanie sam. Nana będzie przy nim i okaże mu wsparcie. W 1052. odcinku „Dziedzictwa” Pelin dowiedziała się, że małżeństwo Nany i Poyraza jest fikcyjne. Ta informacja da jej nadzieję na odzyskanie dawnej miłości. W 1053. odcinku kobieta będzie więc szczególnie uważnie przyglądać się temu, jak Nana zachowuje się wobec Poyraza. Dzieki temu będzie wiedziała, jak działać, aby to ich związek rozpadł się na dobre, po to by ona mogła wrócić w ramiona dawnej miłości.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1053

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1053. zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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