La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 502: Uczucie Cataliny do Pelayo powróci. Spotkają się by szczerze porozmawiać

Catalina i Pelayo spróbują odbudować związek w 502. odcinku „La Promesy”

Catalina i Pelayo postanowią zawalczyć o swoją relację, która została wystawiona na próbę między innymi przez skandal prasowy i utratę pozycji przez Pelaya. W 496. odcinku mężczyzna opowiedział Catalinie o utracie majątku. W 502. Odcinku Pelayo i Catalina zdecydują się odbudować związek, który w ostatnim czasie przechodził olbrzymii kryzys. Dziewczyna już wcześniej próbowała przekonać byłego partnera do powrotu. Zaproponowała mu, by spróbowali naprawić to, co ich łączyło. Teraz oboje podejmą decyzję o wspólnej przyszłości, choć nie wiadomo jeszcze, czy uda im się pokonać wszystkie przeszkody.

Jana i Manuel przeniosą Píę do chaty Ramony w 502. odcinku „La Promesy”

W 494. odcinku Jana wyznała Manuelowi, że Pía żyje. Później oboje odwiedzili ją w kryjówce i zaczęli szukać sposobu, by ją stamtąd wydostać. Jana i Manuel w 502. odcinku „La Promesy” będą starać się o poprawę sytuacji Píi. Przeniosą ją z jaskini do chaty Ramony. Przeprowadzka będzie kolejnym krokiem w próbie zapewnienia jej bezpieczniejszych warunków.

Martina przyjmie zaproszenie księżnej de Cerezuelos w 502. odcinku „La Promesy”

W 500. odcinku „La Promesy” Ayala przyznał, że informacja o diagnozie wykluczającej otrucie była zmyślona. Mimo to Martina zawarła z nim przymierze i obiecała, że pogodzi się z decyzją matki o ewentualnym ślubie z baronem. Po trudnych doświadczeniach z Ayalą dziewczyna będzie próbowała odzyskać spokój i samodzielnie decydować o swoim życiu. Gdy otrzyma zaproszenie na podwieczorek u księżnej de Cerezuelos, postanowi z niego skorzystać. Spotkanie w towarzystwie arystokracji stanie się dla niej okazją do oderwania się od ostatnich problemów.

Służba pomoże Virtudes, a Cruz będzie miała pretensje do Manuela w 502. odcinku „La Promesy”

W poprzednich odcinkach „La Promesy” przyjaciele Virtudes starali się pomóc jej odzyskać stabilizację i zapewnić opiekę synowi. W 498. odcinku Simona zabiegała o to, by Adolfito mógł przez pewien czas pozostać z matką w pałacu. Teraz służba przekaże Virtudes pieniądze, które mają pomóc jej rozpocząć nowe życie.

Tymczasem Cruz będzie miała pretensje do Manuela. Markiza zarzuci synowi, że zapomniał o umówionym wspólnym wyjściu. Ich relacje już wcześniej były napięte z powodu decyzji Manuela dotyczących jego życia osobistego. Teraz kolejne nieporozumienie tylko pogłębi konflikt między matką a synem.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 502. odcinka

502. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie dostępny również w serwisie TVP VOD. Widzowie zobaczą dalsze losy Cataliny, Pelaya, Jany, Manuela, Píi i pozostałych mieszkańców La Promesy.

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