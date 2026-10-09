Splątane losy, odcinek 65: Mine trafi do szpitala z wysoką gorączką, a Yasemin potajemnie odwiedzi siostrę [ZDJĘCIA]

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Mine trafi do szpitala w 65. odcinku „Splątanych losów”
Po powrocie ze szkoły w 64. odcinku „Splątanych losów” Mine bardzo źle się poczuła, a we znaki dała się wysoka gorączka. Dziecko trafiło do szpitala. W 65. odcinku serialu stan Mine się pogorszy. Jej problemy zdrowotne będą powodem do niepokoju. W szczególności dla jej siostry, Yasemin, która potajemnie odwiedzi dziewczynkę. Yasemin od dawna próbuje chronić rodzinę i nie dopuścić, by Tahsin poznał prawdę o jej bliskich.
Meltem wykorzysta sytuację w 65. odcinku „Splątanych losów”
Meltem postanowi zbliżyć się do rodziny Buraka. Wykorzysta okazję, by poznać Münevver i wejść do jej otoczenia. Jej działania mogą skomplikować sytuację Yasemin, która i tak musi mierzyć się z nieufnością oraz problemami związanymi z ukrywaniem prawdy o matce. Meltem już wcześniej była wrogo nastawiona do Yasemin. W 56. odcinku „Splątanych losów” próbowała wzbudzić w Buraku zazdrość, pokazując mu rozmowę Yasemin i Kerema. Z kolei w 55. odcinku groziła Yasemin, że doprowadzi do jej wyrzucenia ze szpitala. Teraz będzie miała kolejną okazję, by wkroczyć w życie rodziny Buraka.
Tahsin będzie szukał sposobu na odnalezienie Yasemin w 65. odcinku „Splątanych losów”
W 60. odcinku „Splątanych losów” Remzi poprosił Tahsina o zdjęcie jego córki, aby móc ją zlokalizować. Poszukiwania stają się coraz bardziej niebezpieczne dla Yasemin i jej bliskich. W 65. odcinku serialu Tahsin nadal będzie próbował zdobyć zdjęcie Yasemin. Mężczyzna chce ją odnaleźć, a fotografia może pomóc mu w realizacji tego planu.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 65. odcinka
Odcinek 65. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar