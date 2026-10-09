Splątane losy, odcinek 65: Mine trafi do szpitala z wysoką gorączką, a Yasemin potajemnie odwiedzi siostrę [ZDJĘCIA]

Mine trafi do szpitala w 65. odcinku „Splątanych losów”

Po powrocie ze szkoły w 64. odcinku „Splątanych losów” Mine bardzo źle się poczuła, a we znaki dała się wysoka gorączka. Dziecko trafiło do szpitala. W 65. odcinku serialu stan Mine się pogorszy. Jej problemy zdrowotne będą powodem do niepokoju. W szczególności dla jej siostry, Yasemin, która potajemnie odwiedzi dziewczynkę. Yasemin od dawna próbuje chronić rodzinę i nie dopuścić, by Tahsin poznał prawdę o jej bliskich.

Meltem wykorzysta sytuację w 65. odcinku „Splątanych losów”

Meltem postanowi zbliżyć się do rodziny Buraka. Wykorzysta okazję, by poznać Münevver i wejść do jej otoczenia. Jej działania mogą skomplikować sytuację Yasemin, która i tak musi mierzyć się z nieufnością oraz problemami związanymi z ukrywaniem prawdy o matce. Meltem już wcześniej była wrogo nastawiona do Yasemin. W 56. odcinku „Splątanych losów” próbowała wzbudzić w Buraku zazdrość, pokazując mu rozmowę Yasemin i Kerema. Z kolei w 55. odcinku groziła Yasemin, że doprowadzi do jej wyrzucenia ze szpitala. Teraz będzie miała kolejną okazję, by wkroczyć w życie rodziny Buraka.

Tahsin będzie szukał sposobu na odnalezienie Yasemin w 65. odcinku „Splątanych losów”

W 60. odcinku „Splątanych losów” Remzi poprosił Tahsina o zdjęcie jego córki, aby móc ją zlokalizować. Poszukiwania stają się coraz bardziej niebezpieczne dla Yasemin i jej bliskich. W 65. odcinku serialu Tahsin nadal będzie próbował zdobyć zdjęcie Yasemin. Mężczyzna chce ją odnaleźć, a fotografia może pomóc mu w realizacji tego planu.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 65. odcinka

Odcinek 65. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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