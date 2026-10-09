Splątane losy, odcinek 64, Burak odkryje, że Cem i Serhat coś przed nim ukrywali. Będzie miał do nich poważne pretensje

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-09 9:27

W odcinku 64. serialu „Splątane losy” Burak będzie miał poważne pretensje do Cema i Serhata. Lekarz poczuje się oszukany, gdy zrozumie, że koledzy ukrywali przed nim ważne informacje. W tym samym czasie Mine zacznie gorączkować, a Yasemin spróbuje chronić matkę przed Tahsinem. Remzi natomiast będzie zbierał informacje na temat Münevver. Sprawdź szczegółowe streszczenie odcinka.

Burak będzie miał żal do przyjaciół w 64. odcinku „Splątanych losów”

Burak nie będzie potrafił przejść do porządku dziennego nad zachowaniem Cema i Serhata. Obaj ukrywali przed nim prawdę, dlatego lekarz poczuje się oszukany i będzie miał do nich poważne pretensje. Sytuacja odbije się na ich relacjach, a Burak będzie musiał zmierzyć się z rozczarowaniem wobec osób, którym ufał.

Mine zacznie gorączkować w 64. odcinku „Splątanych losów”

Po powrocie ze szkoły Mine zacznie gorączkować, co zaniepokoi jej bliskich. Yasemin będzie próbowała chronić siostrę, a jednocześnie nie dopuścić, by Tahsin poznał prawdę o ich matce. W tym celu okłamie ojca, chcąc odwrócić jego uwagę od rodziny. Nie będzie to jednak łatwe, zwłaszcza że Mine już w 63. odcinku „Splątanych losów” poczuła się oszukana przez siostrę i nie chciała rozmawiać o niej z babcią.

Ayfer będzie naciskać na Halila w 64. odcinku „Splątanych losów”

W 61. odcinku „Splątanych losów” Halil wyjaśnił Ayfer, że potrzebuje pieniędzy, aby uwolnić się od szantażów Remziego. Miał już przygotowaną sporą sumę, jednak w 63. odcinku serialu torba z odliczoną kwotą została skradziona. Teraz w 64. odcinku "Splątanych losów" Ayfer będzie chciała, by Halil poprosił Suzan o pożyczkę. Kobieta będzie naciskać na męża, choć jego problemy finansowe są coraz poważniejsze. Remzi nie przestanie interesować się Münevver. Będzie zbierał informacje na jej temat, a jego działania mogą doprowadzić do kolejnych komplikacji.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 64. odcinka

Odcinek 64. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
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