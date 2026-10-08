Splątane losy, odcinek 62: Halil zaciągnie kredyt dla Remziego, a Tahsin nakazuje mu odnaleźć Mine

Halil odbierze pieniądze w 62. odcinku „Splątanych losów”

W 62. odcinku „Splątanych losów” Halil otrzyma kredyt i odbierze pieniądze w gotówce. Następnie przyniesie je do biura. Halil od pewnego czasu szuka sposobu na pozbycie się problemu z Remzim. Sytuacja Halila jest trudna, ponieważ Remzi zna jego tajemnice i wykorzystuje je przeciwko niemu. Mało tego, tajemnice skrywane przed Ayfer również obciążają go psychicznie. Ayfer dowiedziała się w banku, że mąż dostał kredyt pod zastaw domu i wściekła się ogromnie. Jej zdaniem Halil posunął się za daleko.

Munevver odwiedzi Halila w 62. odcinku „Splątanych losów”

Ważne spotkanie czeka Munevver. Kobieta po raz pierwszy od lat pojedzie do sklepu Halila, żeby z nim porozmawiać. Jej podejrzliwość wobec mężczyzny narastała już wcześniej. W 61. odcinku Munevver znalazła jego zgubiony notes i po przeczytaniu zapisków zaczęła podejrzewać, że Halil ukrywa przed nią poważny problem. Teraz Munevver zdecyduje się skonfrontować z nim osobiście.

Tahsin wyda Remziemu polecenie w 62. odcinku „Splątanych losów”

Tahsin nie zamierza rezygnować ze swoich planów. W 62. odcinku „Splątanych losów” nakaże Remziemu odnaleźć Mine. Dziewczynka ma stać się dla niego drogą do Yasemin. Remzi będzie więc musiał rozpocząć poszukiwania. Wcześniej Tahsin wielokrotnie naciskał na Remziego, by odnalazł Pakize. W 60. odcinku Remzi poprosił go nawet o zdjęcie córki, które miało pomóc w poszukiwaniach.

Halil wyzna synowi prawdę w 62. odcinku „Splątanych losów”

Halil zabierze syna na kolację i zdecyduje się powiedzieć mu, w jak trudnej sytuacji się znalazł. Wyjawi, że Remzi go szantażuje. Mężczyzna zna prawdę o Pakize, a dodatkowo wie o ucieczce Tahsina z więzienia. Halil będzie musiał więc wyjaśnić synowi, dlaczego znalazł się pod presją Remziego i skąd wzięły się jego problemy finansowe. Wszystko wskazuje na to, że tajemnice, które przez długi czas próbował zachować dla siebie, coraz trudniej będzie mu ukrywać.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 62. odcinka

Odcinek 62. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie

25