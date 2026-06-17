"Shrek 5" z pierwszym zwiastunem! Co się stało z polskim dubbingiem?!

To w lipcu 2024 roku słynne studio DreamWorks oficjalnie potwierdziło, że rozpoczynają się prace nad nową, piątą już odsłoną kultowej animacji Shrek. Wieści te zelektryzowały fanów, a emocje stały się jeszcze większe, gdy kilka miesięcy później, w lutym 2025 roku, w sieci pojawił się pierwszy, trwający niespełna 30 sekund klip, w którym przedstawiono obsadę.

Niestety jednak, zaproponowany w nim wizerunek Shreka i Osła, delikatnie mówiąc, nie przypadł do gustu fanom i fankom serii. Ci zwrócili uwagę na bardzo duże zmiany, jakie zaszły w wyglądzie bohaterów, nie mając przy tym na myśli ich postarzenia. W sieci wybuchła więc burza, a komentujący nie pozostawili suchej nitki na twórcach twierdząc, że zaproponowane animacje wyglądają dużo gorzej niż te sprzed niemal 25 lat, wielu i wiele namawiało też, by przesunąć premierę Shreka 5 na 2027 rok i naprawić "wyrządzone postaciom szkody".

Choć początkowo Shrek 5 miał trafić do kin w grudniu 2026 roku, to na ten moment premiera animacji ma mieć miejsce 30 czerwca 2027 roku, a więc za nieco ponad rok. Nie przeszkodziło to jednak twórcom już teraz opublikować jej pierwszy zwiastun.

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Internauci reagują na zwiastun "Shreka 5"

Nieoczekiwanie, bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi, we wtorek 16 czerwca w sieci zadebiutował pierwszy teaser nadchodzącej odsłony Shreka. Trwa on niecałe półtorej minuty i nieco szerzej zapowiada fabułę nowej części, w której Shrek i Osioł, za sprawą córki Ogra, Felicii, przypadkowo trafiają do prawdziwego świata, z którego próbują wrócić do tego im najlepiej znanego, bajkowego.

W zwiastunie widzimy więc Shreka, Osła, Fionę, Ciastka, ale także synów pary. Nie pojawiają się w nim jednak m.in. właśnie Felicia, ale też chociażby Kot w butach. Fani i fanki serii zwracają uwagę, że twórcy najwyraźniej wzięli sobie do serca uwagi i popracowali nad wizerunkami postaci, które bardziej przypominają siebie z poprzednich odsłon, choć widać po nich upływ czasu. Przypominamy, że w chwili premiery Shreka 5 minie 17 lat od Shreka Forever, czyli części, która przez długi czas wydawała się być ostatnią z całej serii.

Poniżej znajdziesz zwiastun, którego polska wersja językowa wzbudziła bardzo duże kontrowersje...

Zmiana dubbingu w nadchodzącej odsłonie Shreka?!

Wprawne ucho widzów i widzek szybko wyłapało, że w polskiej wersji pierwszego zwiastuna Shreka 5 nie słyszymy jego oryginalnej, uwielbianej obsady, w tym oczywiście Zbigniewa Zamachowskiego, którego głosem przemawia od samego początku główny bohater. W komentarzach natychmiast rozpętało się prawdziwe piekło, a komentujący nawet nie starali się ukryć swojego rozgoryczenia i obaw, przed tym, że w nowej części Shreka nie usłyszymy kultowych, uwielbianych i tak już z animacją kojarzonych głosów polskich aktorów i aktorek.

Warto jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, trailer nie pojawił się na oficjalnym koncie polskiego promotora produkcji, a na kanale TYLKOHITY w serwisie YouTube. Po drugie, częstym zjawiskiem jest wykorzystanie głosów innych aktorów, niż z oryginalnej obsady, w pierwszym zwiastunie produkcji. Tak rzecz się miała chociażby przy okazji zapowiedzi filmu Barbie - czy nawet pierwszego Shreka, kiedy to w trailerze również nie wybrzmiała oryginalna obsada dubbingowa.

Kto zdubbinguje Osła w polskiej wersji językowej "Shreka 5"?

Sam Zbigniew Zamachowski już jakiś czas temu dał do zrozumienia, że kontaktowano się z nim w sprawie Shreka 5. Do tej pory jednak pozostaje niejasna kwestia, głosem kogo w polskiej wersji przemówi Osioł. Przypominamy, że w dotychczasowych częściach postać dubbingował zmarły w lipcu 2024 roku Jerzy Stuhr.

Na ten moment nie jest jasne, jak polscy promotorzy wybrną z sytuacji. Najczęściej powtarzaną wersją, choć nie potwierdzoną oficjalne, jest ta, jakoby to syn aktora, Maciej Stuhr, mógł zostać zaangażowany do projektu.

Czyim głosem mówił Shrek, a kto dubbingował Osła? Rozwiąż quiz dla największych fanów kultowej animacji: