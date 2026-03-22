Sanatorium Miłości 2026, odcinek 3. Nowy uczestnik namiesza w programie! Już na starcie dostał ostrzeżenie

Emocje w popularnym programie TVP nie opadają! Trzeci odcinek Sanatorium Miłości przyniesie widzom solidną dawkę wrażeń, od rywalizacji w nietypowych warunkach, po poważne rozmowy i niespodziewane zwroty akcji. W grupie, która zdążyła się już zżyć po odejściu Wiesławy, pojawi się nowa osoba. Jak zostanie przyjęta i czy odnajdzie się w uzdrowisku? Jedno jest pewne - już od pierwszych chwil nie będzie miała łatwo.

Nowy uczestnik w Sanatorium Miłości

Widzowie z pewnością zastanawiali się, kto zajmie wolne miejsce w grupie. W trzecim odcinku, w sposób zupełnie niespodziewany dla pozostałych, do sanatorium dołączy nowy kuracjusz. Jak się okazuje, będzie to bohater z amerykańskim akcentem, który od razu będzie musiał zmierzyć się z niełatwym zadaniem wejścia do zintegrowanej już społeczności.

Jego współlokatorem zostanie Henryk z Żychlina, który nie zamierza owijać w bawełnę. Od razu przeprowadzi z nowym kolegą "męską rozmowę", w której jasno nakreśli sytuację panującą w grupie i relacje między uczestnikami.

Wiesz, jak to tu jest w tym "Sanatorium miłości", dziewczyny fajne, ale dwie parki są już jakby sobie przeznaczone. Z Ewą Heniek delikatnie trochę zaczyna, Terenia raczej już też ze mną.

- zaakcentuje mieszkaniec Żychlina.

To jednak nie wszystko. Henryk postanowi również ostrzec nowego kolegę przed jedną z uczestniczek, która jego zdaniem może sprawiać problemy. Nie zdradzając jej imienia, da mu do zrozumienia, by zachował czujność.

Pragnę Ci nadmienić, że musisz zwrócić uwagę na pewną kobietę. Ja uważam, że ona delikatnie jest konfliktowa

- doda Henryk.

Czy nowy senior weźmie sobie do serca rady doświadczonego kolegi i będzie miał się na baczności? O tym z pewnością przekonamy się wkrótce!

Sanatorium Miłości 2026, odcinek 3. Co się wydarzy 22.03?

Zanim jednak dojdzie do poważnych rozmów, kuracjuszy czeka powrót do przeszłości w zupełnie innym wydaniu. Uczestnicy wezmą udział w... wykopkach! Dobrani w pary seniorzy będą musieli wykazać się pracowitością i szybkością, by w określonym czasie zebrać jak najwięcej ziemniaków. Ta nietypowa rywalizacja z pewnością dostarczy widzom sporo śmiechu i pokaże, kto w grupie jest najbardziej zaprawiony w polowych bojach.

Trzeci odcinek to także czas na głębsze refleksje. Marta Manowska odbędzie szczerą rozmowę z Teresą, co może rzucić nowe światło na jej relacje w programie. Ponadto, na widzów i uczestników czeka prawdziwa podróż sentymentalna. Stare fotografie przywołają lawinę wspomnień, a seniorzy podzielą się osobistymi historiami. Nie zabraknie również romantycznych randek, podczas których uczestnicy otworzą się na temat swoich marzeń, pragnień i planów na przyszłość. To właśnie w takich chwilach rodzą się najtrwalsze więzi.

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości