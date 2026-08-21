Ranczo. Aktorzy kultowego serialu pożegnali się z planem. Pochwalili się zdjęciami z imprezy

„Ranczo” sezon 11. Kiedy premiera nowych odcinków?

Zdjęcia do nowej odsłony serialu „Ranczo” zostały oficjalnie zakończone, jednak fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Sześć odcinków 11. sezonu, zatytułowanego „Zemsta wiedźm”, ujrzy światło dzienne dopiero w grudniu. Oznacza to, że produkcja nie zasili jesiennej ramówki Telewizji Polskiej.

Plusem tej sytuacji jest fakt, że zimą telewidzowie będą mogli przenieść się do Wilkowyj w samym środku lata. Z pewnością do czasu premiery twórcy ujawnią kolejne smaczki z planu, podsycając zainteresowanie nową serią.

Ostatnie ujęcia do serialu „Ranczo” kręcono w nocy z 19 na 20 sierpnia. Reżyser Wojciech Adamczyk definitywnie potwierdził zakończenie prac nad produkcją.

– Zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu "Ranczo". Bardzo wszystkim dziękuję. Było cudownie

W oficjalnym komunikacie na Facebooku podziękowano całej ekipie, aktorom oraz fanom, którzy towarzyszyli twórcom na planie. Prace rozpoczęły się 9 czerwca w serialowym dworku Lucy, a efekty zobaczymy w grudniu w TVP.

Gwiazdy „Rancza” na pożegnalnej kolacji

Dzień po zakończeniu zdjęć, 20 sierpnia wieczorem, zorganizowano uroczystą kolację dla obsady i ekipy „Rancza”. W wydarzeniu wzięły udział największe gwiazdy produkcji. Nie zabrakło Ilony Ostrowskiej, Katarzyny Żak, Marty Lipińskiej, Grażyny Zielińskiej i Marty Chodorowskiej.

Na imprezie bawiły się również nowe twarze w obsadzie, czyli tytułowe wiedźmy. Zagrają je m.in. Dorota Stalińska, Magdalena Wróbel i siostry Karolina oraz Paulina Chapko.

Katarzyna Żak, serialowa Solejukowa, podzieliła się w sieci zdjęciem ze spotkania, pozując z Martą Lipińską oraz rozmazaną na fotografii, z powodu słabego oświetlenia, Martą Chodorowską.