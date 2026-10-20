Pytanie dla fanów muzyki rockowej w "Milionerach". Czy znasz odpowiedź?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-20 10:10

Jesień trwa w najlepsze, a to oznacza, że z kolejnymi sezonami powróciły uwielbiane przez polskich widzów i widzki tak seriale, jak i popularne programy telewizyjne. Do grona tego z pewnością należą "Milionerzy", emitowani obecnie na antenie stacji Polsat. W jednym z ostatnich odcinków uczestniczce przyszło zmierzyć się z interesującym pytaniem.

Hubert Urbański w studiu programu Milionerzy. O trudnym pytaniu z muzyki rockowej przeczytasz na Eska.
Autor: G&#xa;galazka Dariusz/ AKPA

Mamy jesień, prawdziwą szarugę i mało przyjemną pogodę za oknem, do tego już za chwilę dzień stanie się krótszy. To więc idealny czas dla wszystkich, którzy i które uwielbiają spędzać czas w domu, pod kocykiem i z kubkiem ciepłego napoju, czytając książki lub oglądając telewizję.

Czas jesieni jest idealny, aby nadrobić filmowo-serialowe premiery, na które zabrakło czasu latem, to także okres, gdy emitowane są nowe sezony popularnych i lubianych w naszym kraju rodzimych seriali i programów rozrywkowych.

Hubert Urbański o zmianach w "Milionerach". Wypadł kluczowy element!

Czy znałbyś/znałabyś odpowiedź na pytanie z "Milionerów"?

Wraz z nastaniem września rozpoczęła się emisja nowych odcinków kultowego w naszym kraju programu "Milionerzy". Obecnie, już od ubiegłego roku, jest on emitowany na antenie stacji Polsat, a nowe odcinki pojawiają się od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:55.

W jednym z ostatnich epizodów jedna z uczestniczek musiała się zmierzyć z bardzo ciekawym pytaniem, które łączyło wiedzę w temacie muzyki rockowej, ale także lotnictwa i wojny, a brzmiało ono:

Zespół muzyczny jak amerykański samolot szpiegowski z czasów zimnej wojny...

Uczestniczka Barbara Rogala miała do wyboru cztery opcje:

  • A - Pink Floyd
  • B - U-2
  • C - Deep Purple
  • D - AC/DC

Postawiła na odpowiedź B, czyli U-2, wskazując oczywiście dobrze.

Elżbieta Marszalec, Milionerzy
Galeria zdjęć 16

Skąd zespół U2 wziął swoją nazwę?

U2 to jeden z najbardziej znanych zespołów rockowych na świecie. Założona w 1976 roku w Dublinie formacja początkowo działała jako Feedback, a kolejno The Hype, dopiero w 1978 roku zdecydowała się zmienić nazwę, stawiając właśnie na 'U2'. Wybór muzyków nie miał jednak wiele wspólnego z ich pasją do historii wojennej - postawili właśnie na nią ze względu na możliwość jej wielorakich interpretacji, atrakcyjność wizualną na plakatach oraz fakt, że była to nazwa, która najmniej im przeszkadzała. Frontman grupy, Bono, w licznych wywiadach wspominał, że on sam do dziś nie przepada za nazwą.

Quiz. Dopasuj utwór U2 do odpowiedniego albumu!
Pytanie 1 z 10
Utwór "Mysterious Ways" znalazł się na albumie...

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