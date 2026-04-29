"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 143

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" przyniosły mroczną zagadkę, która rozpoczęła się od makabrycznego odkrycia w pracowni cenionego wykładowcy ASP. Studentka Helena Lis natknęła się tam na worek z ludzkimi szczątkami, po czym została brutalnie zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Gdy Pola i Damian dotarli na miejsce zdarzenia, okazało się, że kości zdążyły już zniknąć, a śledczym pozostały jedynie ślady krwi oraz obraz z wymownym napisem "Goya". Główne podejrzenia w tej sprawie spadły na zaginionego profesora Artura Olkowskiego oraz jego sąsiada Krystiana Rogalskiego, którego kryminalna przeszłość wiązała się z dawną tajemnicą kamienicy. W tym samym czasie Dąbek usilnie próbował naprawić swój wcześniejszy błąd, przez który Brylewska znalazła się w trudnym położeniu. Czego zatem spodziewać się po dalszym rozwoju tej intrygującej historii?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 143 - streszczenie
Katia zjawia się na policji, aby poinformować o niebezpieczeństwie grożącym jej partnerowi, Łukaszowi Gawrolikowi, ze strony przestępcy znanego jako "Bułgar". Po otrzymaniu zgłoszenia Serafin oraz Osica natychmiast rozpoczynają akcję poszukiwawczą w terenie. Funkcjonariusze natrafiają na porzucony samochód mężczyzny, w którym dostrzegają niepokojące ślady przypalonego tłuszczu. Znalezisko to nasuwa śledczym podejrzenie, że ktoś mógł próbować w brutalny sposób pozbyć się ciała. W trakcie policyjnego transportu dochodzi do gwałtownego incydentu, podczas którego Katia atakuje jednego z policjantów, odbiera mu broń i rzuca się do ucieczki. Jednocześnie trwa intensywne polowanie na Szubienicznika, który po wcześniejszym ataku na funkcjonariusza wybiera swoją kolejną ofiarę.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 143 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani kryminalnych opowieści osadzonych w nadmorskim klimacie z pewnością nie chcą przegapić dalszego rozwoju śledztwa prowadzonego przez trójmiejskich policjantów. Nowe wątki związane z ucieczką Katii oraz działaniami Szubienicznika zostaną przedstawione już w najbliższych dniach. Najlepiej zarezerwować sobie czas wieczorem, aby na spokojnie zasiąść przed telewizorem i śledzić przebieg wydarzeń. Premiera 143. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 6 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 21:30.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
Produkcja ta opowiada o losach członków elitarnej jednostki policji, która powstała, aby skutecznie uderzyć w struktury przestępczości zorganizowanej w Gdańsku. Grupa pod dowództwem charyzmatycznego "Musashiego" mierzy się z bardzo skomplikowanymi sprawami dotyczącymi handlu bronią oraz narkotykami. Śledczy często muszą balansować na granicy prawa, aby dopaść bezwzględnych kryminalistów operujących w okolicach tamtejszego portu. To historia o trudnych wyborach i brutalnej rzeczywistości, z jaką na co dzień stykają się funkcjonariusze. W serialu występują między innymi:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)