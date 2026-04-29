"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 143

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" przyniosły mroczną zagadkę, która rozpoczęła się od makabrycznego odkrycia w pracowni cenionego wykładowcy ASP. Studentka Helena Lis natknęła się tam na worek z ludzkimi szczątkami, po czym została brutalnie zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Gdy Pola i Damian dotarli na miejsce zdarzenia, okazało się, że kości zdążyły już zniknąć, a śledczym pozostały jedynie ślady krwi oraz obraz z wymownym napisem "Goya". Główne podejrzenia w tej sprawie spadły na zaginionego profesora Artura Olkowskiego oraz jego sąsiada Krystiana Rogalskiego, którego kryminalna przeszłość wiązała się z dawną tajemnicą kamienicy. W tym samym czasie Dąbek usilnie próbował naprawić swój wcześniejszy błąd, przez który Brylewska znalazła się w trudnym położeniu. Czego zatem spodziewać się po dalszym rozwoju tej intrygującej historii?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 143 - streszczenie

Katia zjawia się na policji, aby poinformować o niebezpieczeństwie grożącym jej partnerowi, Łukaszowi Gawrolikowi, ze strony przestępcy znanego jako "Bułgar". Po otrzymaniu zgłoszenia Serafin oraz Osica natychmiast rozpoczynają akcję poszukiwawczą w terenie. Funkcjonariusze natrafiają na porzucony samochód mężczyzny, w którym dostrzegają niepokojące ślady przypalonego tłuszczu. Znalezisko to nasuwa śledczym podejrzenie, że ktoś mógł próbować w brutalny sposób pozbyć się ciała. W trakcie policyjnego transportu dochodzi do gwałtownego incydentu, podczas którego Katia atakuje jednego z policjantów, odbiera mu broń i rzuca się do ucieczki. Jednocześnie trwa intensywne polowanie na Szubienicznika, który po wcześniejszym ataku na funkcjonariusza wybiera swoją kolejną ofiarę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 143 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani kryminalnych opowieści osadzonych w nadmorskim klimacie z pewnością nie chcą przegapić dalszego rozwoju śledztwa prowadzonego przez trójmiejskich policjantów. Nowe wątki związane z ucieczką Katii oraz działaniami Szubienicznika zostaną przedstawione już w najbliższych dniach. Najlepiej zarezerwować sobie czas wieczorem, aby na spokojnie zasiąść przed telewizorem i śledzić przebieg wydarzeń. Premiera 143. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 6 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Produkcja ta opowiada o losach członków elitarnej jednostki policji, która powstała, aby skutecznie uderzyć w struktury przestępczości zorganizowanej w Gdańsku. Grupa pod dowództwem charyzmatycznego "Musashiego" mierzy się z bardzo skomplikowanymi sprawami dotyczącymi handlu bronią oraz narkotykami. Śledczy często muszą balansować na granicy prawa, aby dopaść bezwzględnych kryminalistów operujących w okolicach tamtejszego portu. To historia o trudnych wyborach i brutalnej rzeczywistości, z jaką na co dzień stykają się funkcjonariusze. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)