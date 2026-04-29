"Uroczysko": streszczenie odcinka 247

Atmosfera w serialu "Uroczysko" gęstniała z każdym kolejnym zwrotem akcji, a ostatnie wydarzenia rzuciły mroczny cień na codzienność bohaterów. Niepokojący uśmiech Sawickiego wzbudził w Marcinie silny niepokój, podczas gdy odnalezienie przy ciele Dżesiki listu pożegnalnego sugerowało samobójstwo spowodowane poczuciem winy. Filip nie dał jednak wiary tak prostym wyjaśnieniom i powrócił do wątku polisy na życie Maksa jako możliwego motywu, co zmusiło śledczych do ponownego sprawdzenia podejrzanych. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy życie straciła kolejna żona Kacpra. Prawdziwy wstrząs spotkał też Dorotę, która w mieszkaniu byłego męża natknęła się na przerażający widok Walickiego i w pośpiechu zasłoniła oczy swojej córce. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 247 - streszczenie

Sprawa śmierci bezdomnego mężczyzny, znanego lokalnie jako Lewus, staje się priorytetem dla śledczych w 247. odcinku. Funkcjonariusze ustalają, że zmarły to Leszek Wieczorkowski, który przed laty pracował na kolei. Znalezienie igły w zgięciu łokcia sugeruje przedawkowanie, jednak wspomnienia Wróbla o trudnej przeszłości Leszka sprawiają, że policjanci zaczynają podważać tę wersję wydarzeń. Podczas szczegółowych oględzin pustostanu mundurowi trafiają na ukrytą w metalowej puszce fotografię, która może stanowić istotny ślad w dochodzeniu. Alex w ostatnim momencie decyduje się na zarządzenie sekcji zwłok, a w poszukiwanie prawdy angażuje się również Straż Ochrony Kolei. W międzyczasie Marcin, przytłoczony ciężarem prowadzonych działań, szuka u kogoś moralnego wsparcia.

"Uroczysko" odc. 247 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeżeli chcecie poznać wyniki sekcji zwłok i dowiedzieć się, co naprawdę ukrywał dawny kolejarz, koniecznie zarezerwujcie sobie czas przed telewizorem. Każdy kolejny tydzień w tej turystycznej miejscowości przynosi nowe zagadki, które Agata i Filip starają się rozwiązać mimo dzielących ich różnic. Produkcja cieszy się stałą porą emisji, dzięki czemu łatwo zaplanować wieczór z ulubionymi bohaterami. Premiera 247. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w środę, 6 maja 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Serial zabiera nas do malowniczej miejscowości, gdzie pod pozorem sielanki kryją się mroczne tajemnice i skomplikowane intrygi. Główny duet śledczy tworzą Agata i Filip, którzy choć mają zupełnie inne charaktery, potrafią skutecznie współpracować przy najtrudniejszych sprawach. Większość kryminalnych zagadek wiąże się z przyjeżdżającymi do Uroczyska turystami, a każdy wątek rozwija się na przestrzeni dwóch kolejnych odcinków. Oprócz pracy na komendzie mamy okazję obserwować prywatne perypetie bohaterów i ich relacje z bliskimi. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)