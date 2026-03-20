Polsat ogłasza castingi do szóstej edycji "Farmy". Produkcja szuka śmiałków na wieś

Szósty sezon programu Farma. Telewizja Polsat potwierdza kontynuację show

Trwająca obecnie odsłona tego telewizyjnego eksperymentu przyciąga niezwykle dużą publiczność. Dotychczasowe odcinki zgromadziły przed ekranami prawie dziesięć milionów osób, a tygodniowa widownia oscyluje wokół pięciu milionów fanów. Władze stacji z zadowoleniem obserwują te wyniki, ponieważ format ten niezmiennie stanowi jeden z najmocniejszych punktów w ofercie nadawcy.

Zapadła oficjalna decyzja o rozpoczęciu rekrutacji śmiałków do kolejnej części słynnego reality show. Producenci szukają osób charakteryzujących się odwagą oraz gotowością do funkcjonowania z dala od miejskiej infrastruktury i nowoczesnych udogodnień. Szansę na angaż mają kandydaci wykazujący się zarówno tężyzną fizyczną, jak i ogromną odpornością na silny stres. Niezwykle istotna dla twórców będzie również umiejętność sprawnej pracy zespołowej.

Wszyscy zainteresowani udziałem w programie mogą znaleźć szczegółowe wytyczne oraz wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na oficjalnej witrynie internetowej telewizji Polsat.

Piąta edycja reality show Farma nadal w telewizji

Aktualnie emitowane zmagania uczestników udowadniają ogromny sukces tej wiosennej propozycji programowej. Czwarta seria przyciągnęła uwagę czternastu milionów odbiorców i dzięki temu produkcja zyskała miano czołowego formatu rozrywkowego na tej antenie. Odbiorcy doceniają naturalne zachowania bohaterów rzuconych w brutalne warunki bez cywilizacji, dlatego z takim zaangażowaniem wracają do śledzenia ich trudnych losów.

Gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki programu Farma 5?

Premierowe odsłony wiejskiej rywalizacji trafiają na telewizyjne ekrany w każdy dzień roboczy. Od poniedziałku do czwartku stacja Polsat rozpoczyna transmisję punktualnie o godzinie 20:30, natomiast w każdy piątek fani mogą śledzić losy swoich ulubieńców odrobinę wcześniej, bo dokładnie o godzinie 19:55.