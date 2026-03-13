Złoty chłopak, odcinek 247: Ferit nie wytrzymał! Wściekły odmawia przyjścia na ślub Suny

Spis treści
W poprzednim odcinku (246) Sinan zatrzymał samochód przed osiedlem, a Seyran i Suna zauważyły czekającego ojca, Kazima, który nieproszony próbował zbliżyć się do córki. Seyran stanowczo postawiła granice, a ojciec, mimo teatralnego udawania bólu, został odparty. Dziewczyny poczuły ulgę, a Esme podziwiała odwagę Seyran. W tym samym czasie Ferit odwiedził matkę i wyjawił, że jego ojciec spodziewa się dziecka z sekretarką Betül, a on sam zmagał się z myślą o ślubie Seyran i nadchodzącym spotkaniu z nią. Tymczasem Seyran przygotowywała się do własnego ślubu, zachowując niezależność i zdecydowanie. Betül wraz z matką planowały wykorzystać narodziny dziecka, by odwrócić uwagę Orhana od Ferita, podczas gdy Orhan wszedł do domu przekonany, że to mieszkanie Betül.
Złoty chłopak – streszczenie odcinka 247
Suna szykuje się do ślubu z Abidinem. Seyran wręcza siostrze wyjątkowy prezent. Ferit nie potrafi pogodzić się z decyzją Abidina i odmawia pójścia na ślub. W centrum handlowym dochodzi do niezręcznej sytuacji. Sinan stara się zapanować nad skandalem i ukryć prawdę przed matką.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 13 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 247. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet