Złoty chłopak, odcinek 247: Ferit nie wytrzymał! Wściekły odmawia przyjścia na ślub Suny

Joanna Dembek
2026-03-13 8:54

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów. Już w piątek 13 marca 2026 na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 247. odcinek tureckiego hitu. Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego epizodu.

Złoty chłopak

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku (246) Sinan zatrzymał samochód przed osiedlem, a Seyran i Suna zauważyły czekającego ojca, Kazima, który nieproszony próbował zbliżyć się do córki. Seyran stanowczo postawiła granice, a ojciec, mimo teatralnego udawania bólu, został odparty. Dziewczyny poczuły ulgę, a Esme podziwiała odwagę Seyran. W tym samym czasie Ferit odwiedził matkę i wyjawił, że jego ojciec spodziewa się dziecka z sekretarką Betül, a on sam zmagał się z myślą o ślubie Seyran i nadchodzącym spotkaniu z nią. Tymczasem Seyran przygotowywała się do własnego ślubu, zachowując niezależność i zdecydowanie. Betül wraz z matką planowały wykorzystać narodziny dziecka, by odwrócić uwagę Orhana od Ferita, podczas gdy Orhan wszedł do domu przekonany, że to mieszkanie Betül.

Złoty chłopak – streszczenie odcinka 247

Suna szykuje się do ślubu z Abidinem. Seyran wręcza siostrze wyjątkowy prezent. Ferit nie potrafi pogodzić się z decyzją Abidina i odmawia pójścia na ślub. W centrum handlowym dochodzi do niezręcznej sytuacji. Sinan stara się zapanować nad skandalem i ukryć prawdę przed matką.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w piątek 13 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 247. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
