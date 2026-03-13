"Barwy szczęścia", odcinek 3341: Tragedia w szpitalu! Karol zamordowany przez agresywnego pacjenta

W ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie stanęli przed nie lada wyzwaniami. Walka o Zaciszną nabrała rumieńców, gdy do Huberta i Jaworskiego dołączyła Lucyna, która stanęła na czele pikiety i bez wahania obrzuciła Wilka jajkami. Równie gorąco było w hotelu, gdzie Justin odkrył, że Bruno odwołał niemal wszystkie imprezy, co zmusiło go do podjęcia działań razem z Kępskim. W sferze prywatnej Oliwka, skupiona na walce o firmę, ponownie wyładowała swoją frustrację na Oli, a Karol w końcu zdecydował się na rozmowę z Grzesiem o jego związku z Darkiem. Tyle zawirowań w jednym epizodzie to z pewnością zapowiedź kolejnych, równie intensywnych wydarzeń.

"Barwy szczęścia" odc. 3341 - streszczenie

Łukasz, ciesząc się wsparciem rodziny i przyjaciół, organizuje spotkanie autorskie dla swoich czytelników. Wśród nich wyróżnia się jego najzagorzalsza fanka, Celina, z którą pisarz spędza później namiętny wieczór. W tym samym czasie Justin próbuje poruszyć z Oliwką temat jej nieodpowiedniego zachowania wobec Oli, lecz jego partnerka unika konfrontacji. Po zakończeniu pracy Skotnicki postanawia zaskoczyć ukochaną i pokazuje jej apartament, który zamierza dla nich kupić. Niestety, nie dla wszystkich bohaterów dzień zakończy się szczęśliwie - w szpitalu Karol zostanie zaatakowany przez uzależnionego od leków pacjenta, a Hubert przekaże Darkowi tragiczną wiadomość.

"Barwy szczęścia" odc. 3341 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów i z pewnością nie mogą doczekać się najnowszych wydarzeń. Co przyniesie kolejny odcinek i jakie dramaty rozegrają się na ekranie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Premierowy epizod serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który nieprzerwanie od 2007 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. Produkcja skupia się na losach kilku zaprzyjaźnionych rodzin, mieszkających na warszawskim osiedlu "Pod Sosnami". Codzienne perypetie, życiowe dylematy, wzruszenia i radości bohaterów sprawiają, że fani z łatwością mogą się z nimi utożsamiać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)