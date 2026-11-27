José stawia Pawłowi ultimatum. W 4301. odcinku „Pierwszej miłości” waży się los Marysi i Julki

Konflikt Pawła (Mateusz Kościukiewicz) z kolumbijską mafią wejdzie w kolejną dramatyczną fazę. Wykorzystując jego położenie, José określi warunki wyrównania rachunków, które nie będą dotyczyć pieniędzy ani zwykłej przysługi. Zamiast tego Paweł otrzyma zlecenie na zabójstwo, a w zamian za wykonanie zadania José obieca pozostawić jego rodzinę w spokoju.

Mężczyzna stanie przed wyjątkowo trudnym dylematem, gdyż nie zechce narazić Marysi (Aneta Zając) i Julki (Dąbrówka Kruk) na działania przestępców, ale jednocześnie nie pogodzi się z tak brutalnym rozwiązaniem. W 4301. odcinku „Pierwszej miłości” bohater zacznie gorączkowo szukać wyjścia z sytuacji, próbując ocalić najbliższych bez spełniania żądania zleceniodawcy. Stawka okaże się bardzo wysoka, bo mafioso jasno zakomunikuje, że nie zamierza zapomnieć o sprawie.

Emanuel wskaże Pawłowi cel. Wieczorna akcja w 4301. odcinku „Pierwszej miłości”

Kulminacja nastąpi wieczorem, kiedy Emanuel zawiezie Pawła pod dom wytypowanego do likwidacji człowieka i na miejscu wskaże mu konkretny cel. W tym momencie żądanie oraz groźby José przestaną być jedynie teorią. Bohater będzie musiał zmierzyć się ze skutkami nadchodzącej decyzji, rozdarty między chęcią ochrony Marysi i Julki za wszelką cenę a oporem przed zostaniem mordercą.

Po dotarciu z Emanuelem pod wyznaczony adres Paweł stanie przed jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu. José postawi go pod ścianą, uzależniając obietnicę bezpieczeństwa dla jego rodziny od spełnienia tego brutalnego warunku. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna ostatecznie zdecyduje się wykonać zlecenie.

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Kiedy oglądać 4301. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Telewidzowie zobaczą 4301. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w piątek, 4 grudnia 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Stacja pokazuje produkcję o tej samej porze od poniedziałku do piątku, a poszczególne odsłony można oglądać również na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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