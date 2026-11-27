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José stawia Pawłowi ultimatum. W 4301. odcinku „Pierwszej miłości” waży się los Marysi i Julki
Konflikt Pawła (Mateusz Kościukiewicz) z kolumbijską mafią wejdzie w kolejną dramatyczną fazę. Wykorzystując jego położenie, José określi warunki wyrównania rachunków, które nie będą dotyczyć pieniędzy ani zwykłej przysługi. Zamiast tego Paweł otrzyma zlecenie na zabójstwo, a w zamian za wykonanie zadania José obieca pozostawić jego rodzinę w spokoju.
Mężczyzna stanie przed wyjątkowo trudnym dylematem, gdyż nie zechce narazić Marysi (Aneta Zając) i Julki (Dąbrówka Kruk) na działania przestępców, ale jednocześnie nie pogodzi się z tak brutalnym rozwiązaniem. W 4301. odcinku „Pierwszej miłości” bohater zacznie gorączkowo szukać wyjścia z sytuacji, próbując ocalić najbliższych bez spełniania żądania zleceniodawcy. Stawka okaże się bardzo wysoka, bo mafioso jasno zakomunikuje, że nie zamierza zapomnieć o sprawie.
Emanuel wskaże Pawłowi cel. Wieczorna akcja w 4301. odcinku „Pierwszej miłości”
Kulminacja nastąpi wieczorem, kiedy Emanuel zawiezie Pawła pod dom wytypowanego do likwidacji człowieka i na miejscu wskaże mu konkretny cel. W tym momencie żądanie oraz groźby José przestaną być jedynie teorią. Bohater będzie musiał zmierzyć się ze skutkami nadchodzącej decyzji, rozdarty między chęcią ochrony Marysi i Julki za wszelką cenę a oporem przed zostaniem mordercą.
Po dotarciu z Emanuelem pod wyznaczony adres Paweł stanie przed jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu. José postawi go pod ścianą, uzależniając obietnicę bezpieczeństwa dla jego rodziny od spełnienia tego brutalnego warunku. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna ostatecznie zdecyduje się wykonać zlecenie.
Kiedy oglądać 4301. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji
Telewidzowie zobaczą 4301. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w piątek, 4 grudnia 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Stacja pokazuje produkcję o tej samej porze od poniedziałku do piątku, a poszczególne odsłony można oglądać również na platformie streamingowej Polsat Box Go.