W poprzednim odcinku Dżesika zajęła się przygotowaniami do nagrywania vloga i oglądając salę hotelową, nie szczędziła słów krytyki pod adresem wystroju w obecności Barbary. Podczas rodzinnego śniadania u Jerzego doszło do sprzeczki, gdy Mariola przez pomyłkę posłodziła herbatę Beacie, co wywołało u niej gwałtowną reakcję. Miłosz odreagowywał stres na treningu karate, a Borys i Norbert namawiali go na wspólny wypad do klubu. Z kolei Bożenka uzgodniła z Ulą wyjazd do niej na weekend i straciła cierpliwość do dopytującej o szczegóły Heniutki. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Klan” odcinek 4790 - streszczenie

Heniutka zacznie dopytywać Bożenkę o plany na zbliżające się mikołajki, przez co Miłosz nabierze podejrzeń, że żona chce spędzić ten czas w towarzystwie Tomka. W międzyczasie Ola otrzyma kolejną wiadomość od anonimowego wielbiciela, który zapowie rychłe spotkanie i wkrótce osobiście zjawi się w jej gabinecie z bukietem kwiatów. Dżesika zrelacjonuje Czesi swoją wizytę w hotelu Barbary, chwaląc tamtejsze warunki, ale narzekając przy tym na trudny charakter Mileckiej. Bożenka przyjedzie z dziećmi do Uli i da się namówić na wyjście do klubu, gdzie tej samej nocy bawić się będą również Miłosz, Norbert oraz Borys.

„Klan” odcinek 4790 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4790. odcinka serialu „Klan” odbędzie się o godz. 18:05 na antenie TVP1 w piątek, 4 grudnia 2026 r.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to jedna z najdłużej emitowanych polskich telenowel, która przybliża losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Widzowie śledzą codzienne wybory bohaterów, ich problemy zawodowe oraz skomplikowane relacje uczuciowe. Akcja skupia się na bliskich więziach, choć nie brakuje w niej również konfliktów z udziałem przyjaciół czy sąsiadów. Serial opiera się na życiowych sytuacjach, które z czasem potrafią wywrócić życie postaci do góry nogami. Produkcja TVP1 od lat gromadzi przed telewizorami rzeszę wiernych fanów. Obsada tego serialu to m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)