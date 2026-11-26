W poprzednim odcinku Susana i Rosina rysowały akt, gdy ich model, Alexis, zmarł nagle z powodu silnego ataku astmy. Ojciec Telmo planował wtedy spotkanie z woźnicą Gutierrezem, który miał zawieźć jego i Lucię do pustelni. Raul, mimo upomnień od Servando, pracował na targu przez całą dobę, by zarobić na piękny szal dla swojej matki. Dodatkowo mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej prowadzili ożywione dyskusje na temat wprowadzenia nowego prawa dotyczącego zniesławienia. Czego teraz się spodziewać?

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„Akacjowa 38” odcinek 1013 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku woźnica Gutierrez przyjdzie na umówione spotkanie z ojcem Telmo, jednak zostanie postrzelony i skona na jego oczach. Rosina i Susana uciekną z miejsca zdarzenia, zostawiając ciało martwego Alexisa na podłodze, ponieważ zaczną się poważnie obawiać o swoje dobre imię. Samuel przekaże Lucii kilka cennych dzieł sztuki do renowacji, jednak dziewczyna nabierze wątpliwości, czy podoła temu zadaniu. Tymczasem Flora i Lolita zaplanują wspólny start w konkursie cukierniczym.

„Akacjowa 38” odcinek 1013 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Emisja 1013. odcinka serialu „Akacjowa 38” odbędzie się w piątek, 4 grudnia 2026 r., o godzinie 18:40 na antenie TVP1.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy mieszkańców pochodzących z różnych klas społecznych. Produkcja opowiada o życiu kilku mieszczańskich rodzin, w których każdy lokator kryje swoje sekrety oraz pragnienia. Produkcja zdobyła uznanie dzięki gęstej atmosferze, nagłym zwrotom akcji i barwnym obrazom dawnego Madrytu. W obsadzie serialu występują między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)